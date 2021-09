Festival Città Impresa 4 ministri e 50 imprenditori: tutto il programma

Tra gli ospiti della 14^ edizione le ministre Messa, Lamorgese, Stefani e l’ex ministra Fornero. Attesi inoltre Bini Smaghi, Bono, Profumo, Visentin, Chiesi, Bianco e De Romanis. Anche quest’anno 130 relatori in presenza, 40 eventi, 2 sezioni tematiche e 50 imprenditori Champions.

Nella sua 14^ edizione il Festival a Vicenza sarà dedicato alle imprese champion. Diretto da Raffaella Polato sarà luogo di dibattito nazionale sulle questioni chiave dell’economia e della società contemporanea focalizzate sul mondo delle imprese top performer.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

I GRANDI EVENTI

I NODI DELLA RIPRESA

Venerdì 17 settembre / ore 10-13

Saluti Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera

IMPRESE CHAMPIONS: CRESCITA E RAPPRESENTANZA

Intervengono

Laura Dalla Vecchia, presidente Polidoro e Confindustria Vicenza

Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo

Daniele Lago, amministratore delegato e responsabile design Lago

Andrea Pontremoli, amministratore delegato e direttore generale Dallara

Fabio Vivian, amministratore delegato Fami e presidente Federmanager Vicenza

Conduce

Raffaella Polato, inviato speciale Corriere della Sera

LE SFIDE: MATERIE PRIME, FORMAZIONE, INFLAZIONE E TENUTA DEI CONTI PUBBLICI

Intervengono

Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, presidente Fondazione Nord Est e Confindustria FVG

Veronica De Romanis, docente di European Economics Luiss Guido Carlo e Stanford University (Firenze)

IMPRESE E CAPITALE UMANO

Confronto tra

Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della ricerca

Alessandro Profumo, amministratore delegato Leonardo

Federico Visentin, presidente Mevis, presidente Federmeccanica e presidente CUOA Business School

Conduce

Gianna Fregonara, giornalista Corriere della Sera

VERSO VICENZA 2024: LA CITTÀ, L’IMPRESA, LA CULTURA

Venerdì 17 settembre / ore 15-16.15

Intervengono

Stefano Baia Curioni, direttore ASK Università Bocconi, direttore Fondazione Palazzo Te, già presidente giuria Capitale Italiana della cultura

Marco Marcatili, responsabile sviluppo Nomisma

Francesca Velani, coordinatrice Parma 20+21 e vicepresidente Promo PA

Rossella Tarantino, manager Sviluppo e Relazioni Fondazione Matera-Basilicata 2019

Conduce

Nicoletta Martelletto, giornalista Il Giornale di Vicenza

LE FILIERE: NUOVE ALLEANZE PER COMPETERE

Venerdì 17 settembre / ore 15-16.15

Intervengono

Federico Boin, imprenditore e presidente Federazione Meccanica Confartigianato Imprese

Stefano Franchi, direttore generale Federmeccanica

Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico Regione Veneto

Enzo Rullani, ricercatore in Economia della conoscenza e Transizione digitale Università Ca' Foscari

Conduce

Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera

A cura di Confartigianato Imprese Vicenza



VISIONE, STRATEGIA E PROCESSI

Venerdì 17 settembre / ore 15-16.15

Intervengono

Livio Calabrese, membro consiglio di amministrazione Frascold

Alessandro Faorlin, partner auxiell

Antonio Montanini, amministratore Acta e responsabile comunicazione e relazioni esterne Italpizza

Anna Nardi, amministratore delegato Nardi

Diego Nardin, amministratore delegato Fope

Conduce

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera



ACQUISIZIONI E CRESCITA PER LINEE ESTERNE: RISCHI E OPPORTUNITÀ

Venerdì 17 settembre / ore 15-16.15

Intervengono

Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus

Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity

Luca Mingotti, amministratore delegato Migal

QUANTO VALGONO LE IDEE? VALORIZZARE LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Venerdì 17 settembre / ore 16.30-17.45

Intervengono

Enrico Bagarollo, fondatore Newpharm

Ercole Bonini, presidente e fondatore Studio Bonini, mandatario europeo brevetti, marchi e design

Paola Elena Peruzzo, chief financial officer Gist Italia, direttore Officine Parolin

Conduce

Maria Elena Bonaccini, giornalista Il Giornale di Vicenza

FRAGILITÀ: DIALOGO TRA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

Venerdì 17 settembre / ore 16.30-17.45

Saluti di benvenuto

Mariano Rigotto, presidente Confimi Apindustria Vicenza

Analisi di scenario

Francesco Longo, docente di Area Public Management & Policy Università Bocconi

Intervengono

Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità, servizi sociale e programmazione sociosanitaria Regione Veneto

Massimo Pulin, presidente Confimi Industria Sanità, presidente Orthomedica

Erika Stefani, ministro per le disabilità

Testimonianze

Dietrich Gallmetzer, amministratore delegato Gallmetzer Holding, presidente Confimi Industria Trentino-Alto Adige

Pedro Ricardo Hornos Tagliafierro, amministratore delegato Biomedica Su Misura, vicepresidente Confimi Industria Sanità

Massimo Marcon, presidente I-TECH Medical Division, componente giunta di presidenza Confimi Industria Sanità

Conduce

Katrin Bove, direttore responsabile Ore12 Sanità

A cura di Apindustria Confimi Vicenza



DIGITALIZZARE L’EFFICIENZA, VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO

Venerdì 17 settembre / ore 16.30-17.45

Intervengono

Marco Bellini, presidente Bellini

Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi e amministratore delegato mydev

Michela Conterno, amministratore delegato Lati Industria Termoplastici

Francesca Culòs, partner auxiell

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

ESG: LE STRADE GIÀ TRACCIATE PER FINANZA E INDUSTRIA

Venerdì 17 settembre 2021 / ore 16.30-17.45

Intervengono

Federico de’ Stefani, presidente e amministratore delegato Sit

Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity

Massimo Neresini, amministratore delegato Sicit Group

Luca Savio, direttore operativo e finanziario Manifattura Valcismon

Conduce

Massimiliano Del Barba, giornalista Corriere della Sera

COSA PUÒ FERMARE LA CRESCITA?

Venerdì 17 settembre / ore 18-19.15

Intervengono

Magda Bianco, capo Dipartimento Tutela della clientela ed Educazione finanziaria Banca d’Italia

Lorenzo Bini Smaghi, presidente Société Générale, già membro del comitato esecutivo BCE

Elsa Fornero, docente di Economia politica Università di Torino, già ministro del Lavoro e delle politiche sociali

Conduce

Marino Smiderle, giornalista Il Giornale di Vicenza



GENERATION OF NOW: GIOVANI PRONTI A FARE L’IMPRESA

Venerdì 17 settembre / ore 18-19.15

Intervengono

Silvio Giovine, assessore alle Attività Produttive Comune di Vicenza

Diego Stimoli, presidente Giovani Imprenditori CNA Veneto e titolare Indaweb

Marco Vicentini, presidente nazionale CNA Giovani Imprenditori e amministratore delegato GV Filtri Industriali

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

COMPETENCE CENTER: A CHE PUNTO SIAMO?

Venerdì 17 settembre / ore 18-19.15



Intervengono

Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità Regione Veneto

Fabrizio Dughiero, presidente SMACT, prorettore al trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese Università di Padova

Corrado La Forgia, vicepresidente Engineering and Manufacturing Bosch VHIT

Marco Taisch, docente di Impianti Industriali Meccanici Politecnico di Milano e presidente Competence Center MADE

Conduce

Massimiliano Del Barba, giornalista Corriere della Sera



IMPRESE DI VALORE. IL VOCABOLARIO DEL POST COVID

Venerdì 17 settembre / ore 18-19.15

Intervengono

Gilda D’Incerti, presidente PQE Group

Michele Gavino, amministratore delegato FIS - Fabbrica Italiana Sintetici

Pietro Paparoni, investment director Quadrivio Group

Massimo Quizielvù, managing partner Glasford Italia

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

PREMIO LETTERATURA D’IMPRESA – PRESENTAZIONE DEI LIBRI FINALISTI

Venerdì 17 settembre / ore 18-19.15

Introduce

Antonio Calabrò, presidente giuria Premio Letteratura d’Impresa, presidente Museimpresa

Intervengono

Alberto Albertini, autore di La classe avversa (Hacca, 2020)

Andrea Batilla, autore di Instant moda (Gribaudo, 2019)

Marco Bentivogli, coautore di Fabbrica Futuro (Egea, 2019) e già segretario generale Fim Cisl

Sara Loffredi, autore di Fronte di scavo (Giulio Einaudi Editori, 2020)

Adriano Moraglio, coautore di Questione di stilo (Giunti, 2019)

Diodato Pirone, coautore di Fabbrica Futuro (Egea, 2019)

Conduce

Raffaella Polato, inviato speciale Corriere della Sera



LA LETTERATURA E L’IMPRESA

Sabato 18 settembre / ore 10-11.15

In occasione della presentazione di L’impresa è un romanzo di Luca Vignaga (Post Editori, 2021)

Intervengono

Cristina Ghiringhello, direttore Confindustria Ivrea e Canavese

Giuseppe Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro Cuore

Domiziano Pontone, Global Sales senior director Gi Group

Luca Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab e autore del libro

Conduce

Piero Erle, giornalista Il Giornale di Vicenza



NUOVI LEADER PER MERCATI SEMPRE PIÙ COMPLESSI

Sabato 18 settembre / 10-11.15

In occasione della presentazione di Allenarsi alla complessità di Alessandro Cravera (Egea, 2021)

Intervengono

Alona Andruk, fondatore e amministratore delegato Take Off Ltd

Alessandro Cravera, partner e consigliere delegato Newton e autore del libro

Giorgio Ferraris, amministratore delegato Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere delegato Ferretto Group

Conduce

Fabio Sottocornola, giornalista Corriere della Sera



PRODOTTI E PROCESSI: LE VIE DELL’INNOVAZIONE

Sabato 18 settembre / ore 10-11.15

Intervengono

Enrico Berto, amministratore delegato Berto's

Giulio Bertolo, amministratore delegato Elite

Alessandro Faorlin, partner auxiell

Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap

Conduce

Stefano Righi, giornalista Corriere della Sera

PASSAGGIO GENERAZIONALE: PROBLEMA O OPPORTUNITÀ?

Sabato 18 settembre / ore 10-11.15

Intervengono

Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity

Gian Andrea Garrone, amministratore delegato Pedemonte Group

Massimo Poliero, presidente e amministratore delegato Legor Group

Giuseppe Presotto, amministratore delegato Arblu

TERRITORI ATTRATTIVI: ORA TOCCA ALLE IMPRESE

Sabato 18 settembre / ore 11.30-12.45

Intervengono

Andrea Bolla, presidente e amministratore delegato VIVI energia

Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e presidente Parma, io ci sto!

Simone D’Alessandro, direttore ricerche Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile

Ivana Pais, docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore

Conduce

Nicola Saldutti, caporedattore Economia Corriere della Sera

LA FORZA DELLA MARCA: I VALORI DEL BRAND

Sabato 18 settembre / ore 11.30-12.45

In occasione della presentazione di Smarcati. Viaggio ai confini della marca di Federico Frasson (Egea, 2021)

Intervengono

Federico Frasson, presidente Fkdesign e autore del libro

Andrea Ingrosso, copywriter nell'agenzia Mamy di Vicenza

Conduce

Maria Gaia Fusilli, giornalista EmiliaPost



LE PERSONE AL CENTRO DEI PROCESSI

Sabato 18 settembre / ore 11.30 – 12.45

Intervengono

Marco Bentivogli, coautore di Fabbrica Futuro (Egea, 2019) e già segretario generale Fim Cisl

Valter Brasso, presidente Teoresi

Emanuela Colosio, amministratore delegato Colosio

Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation manager Gruber Logistics

Riccardo Pavanato, amministratore delegato auxiell

Conduce

Elena Ravera, collaboratrice L'Economia del Corriere della SeraA cura di auxiell



DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, QUANTO SI È FATTO E QUANTO SI POTRÀ FARE

Sabato 18 settembre / ore 11.30-12.45

Intervengono

Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity

Elio Cosimo Catania, presidente Quid Informatica e Quin

Francesca Cerruti, amministratore delegato Ab Medica

Nicola De Mattia, amministratore delegato Targa Telematics

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PREMIO LETTERATURA D’IMPRESA

Sabato 18 settembre / ore 15-16.15

Saluti

Giorgio Ferraris, amministratore delegato Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Intervento di benvenuto

Simona Siotto, assessore alla Cultura Comune di Vicenza

Intervista a

Alberto Rollo, scrittore e consulente per la narrativa Mondadori Editore

Conduce

Raffaella Polato, inviato speciale Corriere della Sera



DOPO IL SALONE. QUALE FUTURO PER IL DESIGN ITALIANO?

Sabato 18 settembre / ore 15-16.15

In occasione della presentazione di Mito, storie e personaggi del design italiano di Giovanna Mancini (Luiss, 2020)

Intervengono

Giorgio Cattelan, presidente Cattelan Italia

Claudio Feltrin, presidente Assoarredo

Giovanna Mancini, giornalista de Il Sole 24 Ore e autrice del libro

Marco Piscitelli, general manager Molteni Group

Conduce

Fabio Sottocornola, giornalista Corriere della Sera



VIVERE E LAVORARE NELLE PIATTAFORME

Sabato 18 settembre / ore 15-16.15

In occasione della presentazione di Oltre le mura dell’impresa di Aldo Bonomi

Intervengono

Aldo Bonomi, sociologo e direttore AAster

Franca Porto, presidente Fondazione Palazzo Festari

Massimiliano Panarari, docente di Comunicazione Politica Università Luiss di Roma, sociologo dei media, editorialista e consulente di comunicazione politica e pubblica

Conduce

Alberto Bollis, giornalista EmiliaPost



CRESCERE CON I MANAGER IN AFFITTO

Sabato 18 settembre / ore 16.30-17.45

In occasione della presentazione di Fractional Manager di Andrea Pietrini (Egea, 2021)

Intervengono

Ilaria Agosta, presidente Aidp Triveneto

Carlo Perini, vicepresidente AdHoc

Andrea Pietrini, presidente YOURgroup e autore del libro

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera



PERCHÉ PROFITTO FA RIMA CON SOSTENIBILITÀ

Sabato 18 settembre / ore 16.30-17.45

In occasione della presentazione di Sostenibilità e profitto di Deborah Zani (Mondadori, 2021)

Intervengono

Elisabetta Mainetti, amministratore delegato Costruzioni Generali Girardini

Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria

Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa Sanpaolo Innovation Center

Deborah Zani, amministratore delegato Rubner Haus e autrice del libro

Conduce

Giuditta Marvelli, giornalista Corriere della Sera



LA FINANZA CHE SPORCA IL VATICANO

Sabato 18 settembre / ore 16.30-17.45

Presentazione de I mercanti nel tempio di Mario Gerevini e Fabrizio Massaro (Solferino, 2021)

Intervengono

Mario Gerevini, inviato Corriere della Sera e co-autore del libro

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera e co-autore del libro

Conduce

Elena Ravera, collaboratrice L'Economia del Corriere della Sera



LE MAFIE AL NORD

Sabato 18 settembre / ore 18.30-19.45

Introduce

Roberto Ciambetti, presidente Consiglio Regionale del Veneto

Intervengono

Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto e presidente gruppo Carraro

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno

Conduce

Cesare Giuzzi, giornalista Corriere della Sera



LA RIPRESA, I NODI, LE OPPORTUNITÀ

Domenica 19 settembre / ore 10-13



MODELLI DI IMPRESE, MODELLI DI TERRITORIO

Intervengono

Valter Caiumi, presidente Confindustria Emilia Area Centro

Antonella Candiotto, presidente Galdi

Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca' Foscari di Venezia, presidente Progetto Manifattura Milano

Franco Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma

Annalisa Sassi, presidente Unione Parmense degli Industriali

Conduce

Massimo Fracaro, responsabile L’Economia del Corriere della Sera

LA GERMANIA, LA FRANCIA E NOI. SCENARI DI POLITICA INDUSTRIALE

Intervista a

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico

Confronto con

Zeno D’Agostino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo

Alessandra Lanza, senior partner Prometeia

Conduce

Dario Di Vico, giornalista Corriere della Sera

L’ITALIA DI MARIO DRAGHI

Intervista

Ilvo Diamanti, Università di Urbino



EVENTO DI ANTEPRIMA | STORIE DI LAVORO: PAESI E CITTÀ

Venerdì 10 settembre / ore 20.30-22

Introduce

Paola Allais, presidente Centro di Cultura Cardinale Elia Dalla Costa

Interviene

Antonio Calabrò, presidente Museimpresa

Conduce

Roberta Bassan, giornalista Il Giornale di Vicenza

É obbligatorio registrarsi agli eventi di proprio interesse: cliccate sul titolo dell'evento di vostro interesse (clicca qui) e compilate il modulo disponibile per ogni evento. Per i registrati online, l'accesso in sala è garantito fino a 10 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'evento; eventuali posti non utilizzati saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione nella sede dell'evento.

GREEN PASS

Ricordiamo che per accedere agli eventi in presenza è obbligatorio presentarsi ed esibire regolare Green Pass o documentazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Scopri il programma completo su www.festivalcittaimpresa.it





