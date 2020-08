Festival Città Impresa: tutto il programma

Il Festival Città impresa quest'anno si svolgerà dal 10 al 13 settembre con la formula “Live & Social”. Gli eventi si terranno in presenza ma, essendo il numero di posti in sala limitato, saranno anche trasmessi sui canali digitali per permettere a tutti di seguirli. Inoltre ci sarà una sezione speciale diretta da Dario Di Vico, inviato Corriere della Sera, con interviste a personaggi chiave del dibattito politico ed economico: Romano Prodi, Emma Bonino e Paolo Gentiloni.

Il Festival si caratterizza per la presenza e l’intervento di 50 imprenditori Champions, un programma di 30 incontri con circa 120 relatori, tra cui manager, economisti, figure istituzionali, esponenti di primo piano del mondo dell’informazione, delle associazioni di categoria economica e del sindacato.

A Vicenza saranno presenti anche i grandi nomi del dibattito economico e politico, a partire dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano e Giancarlo Giorgetti, vicesegretario federale Lega e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ci saranno inoltre Aldo Bonomi, sociologo Aaster, Marco Bentivogli già segretario della Fim Cisl, il suo successore Roberto Benaglia, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il sociologo Ilvo Diamanti, Francesco Giavazzi, docente di Economia politica all’Università Bocconi, Francesco Daveri, dell’Università Bocconi, Silvia Merler, responsabile della ricerca di Algebris, Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese all’Università Ca’ Foscari Venezia e presidente Progetto Manifattura Milano, Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, Pietro Ichino, docente di Diritto del Lavoro Università di Milano e autore de L’intelligenza del lavoro (Rizzoli), Gregorio De Felice, economista, nonché giornalisti, docenti, esperti e opinion makers, Veronica De Romanis, docente alla Luiss. Ospite d’eccezione sarà Vittorio Colao che interverrà probabilmente in video (per le difficoltà relative agli spostamenti internazionali) ma che non ha escluso di riuscire ad esserci in presenza.

Programma

sabato 5 settembre 2020 / ore 17:00 - 18:30 Teatro Civico di Schio, Sala Calendoli

ANTEPRIMA CITTÀ IMPRESA

OLTRE LA FRAGILITÀ: I VALORI D’IMPRESA PER IL LAVORO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Dialogo tra

Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda, autore de Oltre la fragilità (Bocconi Editore)

Marino Smiderle, giornalista Il Giornale di Vicenza

A cura di Centro di Cultura Card. Elia Dalla Costa

giovedì 10 settembre 2020 / ore 18:00 - 19:15 CUOA Business School

CURARE IL CAPITALE UMANO

Saluti introduttivi

Alberto Felice De Toni, direttore scientifico Fondazione CUOA

Intervengono

Fabrizio Micari, rettore Università di Palermo

Pier Francesco Nocini, rettore Università di Verona

Carlo Pellegrino, fondatore Mec Service e presidente CESAR Formazione

Federico Visentin, presidente e amministratore delegato Mevis, presidente Fondazione CUOA

Intervista finale

Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca

Conduce

Nicola Saldutti, caporedattore Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 09:00 - 10:00 Evento digitale

BREAKFASTNEWS – LE NOTIZIE DEL GIORNO #1

Gli ospiti del Festival Città Impresa commentano le notizie del giorno

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

In collaborazione con Rete Biblioteche Vicentine e Consorzio Biblioteche Padovane Associate

venerdì 11 settembre 2020 / ore 10:00 - 11:15 Palazzo Chiericati

PERCHÉ È IL MOMENTO DI INVESTIRE IN ITALIA

Saluti istituzionali

Francesco Rucco, sindaco di Vicenza

Intervengono

Lucia Aleotti, consigliere Menarini Group

Giuseppe Bono, amministratore delegato Fincantieri, presidente Fondazione Nord Est e Confindustria FVG

Andrea Pontremoli, amministratore delegato e direttore generale Dallara

Conduce

Raffaella Polato, inviato speciale L’Economia del Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 11:30 - 12:45

Palazzo Chiericati

IL 4.0 ALL’EPOCA DELLO SMART WORKING

Intervengono

Antonella Candiotto, presidente Galdi

Massimo Carboniero, presidente UCIMU-Sistemi per produrre

Corrado Peraboni, amministratore delegato Italian Exhibition Group

Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo

Conduce

Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo Chiericati

LA SFIDA DELLA DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI

Intervengono

Paolo Candotti, direttore generale Lean Experience Factory

Daniele Lago, amministratore unico Lago

Ivana Pais, docente di Sociologia economica Università Cattolica di Milano

Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria

Conduce

Rita Querzè, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi

IL LEADER 4.0: LEADERSHIP PERSONALE E FAMILIARE, PASSAGGIO GENERAZIONALE, NUOVE TECNOLOGIE NEL MONDO DEL LAVORO

Intervengono

Gilda D'Incerti, amministratore delegato PQE Group

Nicola Michelon, amministratore delegato Unox

Riccardo Pavanato, amministratore delegato Auxiell

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

BORSA O PRIVATE EQUITY, AUTONOMIA FAMILIARE O INVESTITORI TERZI? IL RUOLO DEL PRIVATE EQUITY PER PREPARARE ALLA BORSA

Intervengono

Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity

Federico De Stefani, presidente e amministratore delegato Sit

Antonello Marcucci, presidente UmbraGroup

Conduce

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Chiericati

IL SETTORE ORAFO RIPARTE CON LA FILIERA

Intervengono

Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova

Marco Carniello, group brand director Jewellery & Fashion Italian Exhibition Group

Alessia Crivelli, presidente Fondazione Mani Intelligenti

Enrico Peruffo, presidente Sezione Orafa e Argentiera Confindustria Vicenza

Arduino Zappaterra, presidente nazionale Orafi CNA

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi

PROCESSI E TRASFORMAZIONE DIGITALE: ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA, INTERAZIONE CON I CLIENTI, PROCESSI AZIENDALI

Intervengono

Andrea Bolla, amministratore delegato Vivigas Energia

Riccardo Pavanato, amministratore delegato Auxiell

Eraldo Peccetti, amministratore delegato Colines

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 16:30 - 17:45 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

INTERNAZIONALIZZARE NEGLI ANNI DELLE INCERTEZZE: COME AFFRONTARE GLI INVESTIMENTI E I RISCHI GLOBALI

Intervengono

Nicoletta Azzi, amministratore delegato Panguaneta

Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity

Oscar Marchetto, presidente Somec

Francesco Nalini, amministratore delegato Carel Industries

Conduce

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 18:00 - 19:15 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

PER TORNARE A CRESCERE

Intervengono

Marco Bentivogli, già segretario generale Fim Cisl e autore di Fabbrica Futuro (Egea)

Alberto Bombassei, presidente Brembo

Enrico Marchi, presidente Save

Conduce

Dario Di Vico, inviato Corriere della Sera

venerdì 11 settembre 2020 / ore 21:00 - 22:30 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

IL LAVORO NELL’EPOCA DEL (POST) COVID

In occasione della presentazione de “L’intelligenza del lavoro” (Rizzoli, 2020)

Intervengono

Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl

Pietro Ichino, docente di Diritto del Lavoro Università di Milano e autore de L’intelligenza del lavoro (Rizzoli)

Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese, Università Ca' Foscari Venezia, presidente Progetto Manifattura Milano

Conduce

Nicola Saldutti, caporedattore Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 10:00 - 11:15 Palazzo Chiericati

CAMPIONI DI IDEE E DI BREVETTI

Intervengono

Ercole Bonini, fondatore Studio Bonini

Giovanni Mancassola, presidente Athena

sabato 12 settembre 2020 / ore 10:00 - 11:15 Palladio Museum

ECCELLENZA OPERATIVA COME FATTORE COMPETITIVO: EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI PROCESSI

Intervengono

Luca Mantovani, amministratore delegato Eigenmann & Veronelli

Marco Moro, presidente Morocolor

Massimo Neresini, amministratore delegato Sicit Group

Conduce

Giuditta Marvelli, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 09:00 - 10:00 Evento digitale

BREAKFASTNEWS – LE NOTIZIE DEL GIORNO #2

Gli ospiti del Festival Città Impresa commentano le notizie del giorno

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

In collaborazione con Rete Biblioteche Vicentine e Consorzio Biblioteche Padovane Associate

sabato 12 settembre 2020 / ore 10:00 - 11:15 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

LA GOVERNANCE, UN PERCORSO DA COSTRUIRE: LA PROGRAMMAZIONE DEI VERTICI AZIENDALI PER MIGLIORARE E FAR CRESCERE LE AZIENDE IN MODO SOSTENIBILE

Intervengono

Enrico Berto, amministratore delegato Berto's

Otello Dalla Rosa, amministratore delegato Euromeccanica Group

Conduce

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 11:00 - 11:30

PREMIO LETTERATURA D’IMPRESA

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PREMIO

Intervengono

Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda, autore de Oltre la fragilità (Bocconi Editore)

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 11:30 - 12:45 Palazzo Chiericati

LE NUOVE FRONTIERE DELLA SOSTENIBILITÀ

Intervengono

Davide Bollati, presidente Davines

Matteo Bortoli, responsabile marketing strategico e comunicazione Lattebusche SCA

Eleonora Di Maria, docente di Governo e gestione delle imprese Università di Padova

Fabrizio Gavelli, amministratore delegato Danone Specialized Nutrition South Europe, Mellin e Nutricia Italia

Conduce

Edoardo Vigna, caporedattore 7 Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 11:30 - 12:45 Palladio Museum

INNOVARE E SEMPLIFICARE: LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PER SEMPLIFICARE I PROCESSI

Intervengono

Ilaria Agosta, presidente regionale AIDP Triveneto

Leopoldo Destro, amministratore delegato Aristoncavi

Giuseppe Presotto, amministratore delegato Arblu

Conduce

Giuditta Marvelli, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 11:30 - 12:45 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

UNIRE LE COMPETENZE PER CONTINUARE A CRESCERE: IMPRENDITORI, MANAGER E FONDI A CONFRONTO

Intervengono

Stefano Bertoli, amministratore delegato Quid Informatica

Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity

Michele Cei, amministratore delegato Sea Vision

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

PERCORSI DI CRESCITA OLTRE LA CRISI: COME FAR CRESCERE LE IMPRESE DOPO L’EMERGENZA COVID-19

Intervengono

Carlo Caserini, presidente KFI

Filippo Girardi, presidente e amministratore delegato Midac

Conduce

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo Chiericati

COSTRUIRE LA NUOVA TRAMA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI

In occasione della presentazione di “Oltre la fragilità” (Bocconi Editore)

Intervengono

Aldo Bonomi, sociologo, direttore AAster

Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda, autore de Oltre la fragilità (Bocconi Editore)

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Maria Paola Merloni, imprenditrice

Conduce

Enrico Franco, editorialista edizioni locali Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Palladio Museum

VENDERE VALORE: COMUNICARE AL CLIENTE I PROCESSI DI VENDITA PRODUCENDO VALORE TRAMITE IL PRODOTTO

Intervengono

Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova

Marco Mantellassi, amministratore delegato Manteco

Luca Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab

Conduce

Giuditta Marvelli, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 16:30 - 17:45 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

LA SOSTENIBILITÀ SARÀ IL NUOVO FATTORE COMPETITIVO?

Intervengono

Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A.

Susanna Martucci, amministratore delegato Alisea Recycled & Re-used Objects Design, Confartigianato Imprese Vicenza

Maria Cristina Piovesana, vicepresidente nazionale Confindustria

Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola

Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa Sanpaolo Innovation Center

Conduce

Edoardo Vigna, caporedattore 7 Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Chiericati

UNA ROBOTICA A PORTATA DI PICCOLE IMPRESE

Introduce

Cristian Veller, presidente Categoria ICT Confartigianato Imprese Vicenza

Intervengono

Maurizio Cremonini, responsabile Globale Marketing, dei progetti di Business Development e Innovazione Comau

Fabrizio Dughiero, presidente SMACT, prorettore al trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese Università di Padova

Giorgio Spanevello, direttore ITS Meccatronico Veneto

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 17:00 - 18:00 Palladio Museum

FOPE, STORIA DI UN BRAND E DI UNA DINASTIA

In occasione della presentazione del volume “Four tales of beauty. Quattro generazioni, una famiglia, lo stesso talento"

Intervengono

Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda, autore de Oltre la fragilità (Bocconi Editore)

Claudia Piaserico, vice presidente Confindustria Vicenza

Conduce

Marino Smiderle, giornalista Il Giornale di Vicenza

Sarà presente Marilisa Teatini Cazzola

sabato 12 settembre 2020 / ore 18:00 - 19:15 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

LE INCOGNITE DEL DOPO COVID. RIPRESA LENTA O VELOCE?

Intervengono

Francesco Daveri, economista, docente di Macroeconomic Practice School of Management, Università Bocconi

Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo

Francesco Giavazzi, docente di Economia politica Università Bocconi

Silvia Merler, responsabile della ricerca Algebris Policy Forum

Conduce

Massimo Fracaro, responsabile L’Economia del Corriere della Sera

sabato 12 settembre 2020 / ore 21:00 - 22:30 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare

STATO E IMPRESE. DAVVERO È POSSIBILE UN INGRESSO A TERMINE?

Intervengono

Lorenzo Bini Smaghi, presidente Société Générale, già membro del comitato esecutivo BCE

Vittorio Colao, vicepresidente General Atlantic Europe (interviene in live streaming)

Angelo Panebianco, politologo, editorialista Corriere della Sera

Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale

Luciano Vescovi, presidente Confindustria Vicenza

Conducono

Fabrizio Massaro, giornalista Corriere della Sera

Nicola Saldutti, caporedattore Corriere della Sera

domenica 13 settembre 2020 / ore 09:00 - 10:00 Evento digitale

BREAKFASTNEWS – LE NOTIZIE DEL GIORNO #3

Gli ospiti del Festival Città Impresa commentano le notizie del giorno

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera

In collaborazione con Rete Biblioteche Vicentine e Consorzio Biblioteche Padovane Associate

domenica 13 settembre 2020 / ore 10:00 - 11:15 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

PERCHÉ È L’EMILIA A TRAINARE L’INDUSTRIA ITALIANA?

In occasione della presentazione de “Le nuove geografie del PIL” di Filiberto Zovico (Egea, 2020) e “Reggio Emilia, il territorio della meccanica intelligente” a cura di Franco Mosconi e Lorenzo Ciapetti (Il Mulino, 2020)

Intervengono

Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Veneto e Vicenza

Giovanni Costa, docente emerito di Organizzazione aziendale e Strategia d’impresa Università di Padova

Fabio Storchi, presidente Unindustria Reggio Emilia

Federico Visentin, presidente e amministratore delegato Mevis, presidente Fondazione CUOA

Intervengono gli autori

Franco Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

Conduce

Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera

domenica 13 settembre 2020 / ore 11:30 - 12:45 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

ITALIA E EUROPA TRA MES E NEXT GENERATION EU

Intervengono

Veronica De Romanis, docente European Economics Luiss Guido Carlo e Stanford University (Firenze)

Ilvo Diamanti, Università di Urbino

Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera

Giancarlo Giorgetti, vicesegretario federale Lega, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Conduce

Alessandra Sardoni, giornalista La7

domenica 13 settembre 2020 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo Chiericati

IL FUTURO DEL LAVORO È FEMMINA

In occasione della presentazione de “Il futuro del lavoro è femmina” di Silvia Zanella (Bompiani, 2020)

Intervengono

Federica De Vecchi, Neuro Active Coach

Mara Di Giorgio, amministratore delegato Cherry

Silvia Zanella, manager, esperta di futuro del lavoro, autrice de Il futuro del lavoro è femmina (Bompiani)

Conduce

Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della Sera