Festival Biblico a Vicenza, tutto il programma da giovedì a domenica

È Genesi 1-11 il filone tematico attorno al quale si articola la proposta culturale della 19° edizione del Festival Biblico in programma dal 25 al 28 maggio 2023 a Vicenza: un racconto che si protende in avanti, una narrazione che mette al centro le origini del mondo e dell’umanità, aprendo così alle grandi domande sul senso della vita.

I capitoli 1-11 che aprono il grande poema della creazione, affondano subito con estrema potenza in questioni che ancora oggi sono al centro del nostro abitare il mondo e che ritroviamo nella complessa realtà che ci circonda: passano in rassegna l’uomo, ne mettono a nudo le fragilità, lo collocano al centro della scena fino a quando il sangue versato tra uomo e uomo diviene l’attore protagonista, rompendo così il patto con Dio; parlano di conflitti, caos e armonia, perdono e vendetta, discendenze infinite e ordine delle cose.

Ma Genesi 1-11 racconta anche qualcos’altro, il bisogno di una pausa – di uno shabbat – che si rende necessario se si vuole comprendere quello che sta accadendo, se si vuole rileggere il tempo che si vive anche alla luce delle Sacre Scritture, se si accetta di essere di fronte a una faglia. Uno shabbat, quindi, come antidoto allo spaesamento e come astrazione dall’ordinario per osservare, capire cosa sta accadendo in una luce diversa, e riprendere il cammino con rinnovata responsabilità.

Programma 2023

Giovedì

dialogo/concerto - giovedì 25 maggio ore 21:00

Cattedrale di Santa Maria Annunciata, Piazzetta Duomo

GENESI 1-11

I racconti della Genesi e la condizione umana

con Jean Louis Ska (biblista), Domenico Starnone (scrittore), Giacomo Poretti (attore), Daniela Cristofori (psicoterapeuta, artista)

accompagnamento musicale del Coro dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera”, Pierluigi Comparin (direttore), Fabio Pupillo (flauto), Alessia Luise (arpa)

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione

Venerdì

meditazione - venerdì 26 maggio ore 8:00

Monastero S. Teresa di Gesù Bambino (Monastero delle Carmelitane Scalze), Viale D’Azeglio Massimo, 19

IL TREPIDO MIO CANTO

Proverbi 8 e Genesi 1-11: un evidente collegamento

con sr. Cristiana Dobner (carmelitana scalza, teologa)

giorno e notte incontro biblico - venerdì 26 maggio ore 10:30

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis”, Piazza Duomo, 12

GENESI 3: IL SERPENTE AVEVA RAGIONE O TORTO?

Un percorso verso il perfezionamento o verso il tormento?

con Jean Louis Ska (biblista) conduce Alberto Guasco

giorno e notte incontro biblico - venerdì 26 maggio ore 17:45

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis”, Piazza Duomo, 12

TRA INVENZIONI E PERVERSIONI

Prime prove di umanità. Una lettura di Genesi cap.4

con mons. Roberto Vignolo (biblista, docente emerito Facoltà teologica Italia Settentrionale) conduce Alberto Guasco

geografia delle fedi - venerdì 26 maggio ore 18:00

Brolo del Palazzo Vescovile. Piazza Duomo, 11

ISRAELE/PALESTINA

Per le strade di Gerusalemme con Paola Caridi (giornalista e saggista), Miriam Camerini (regista, studiosa di ebraismo), conduce Costanza Spocci

cena/musica - venerdì 26 maggio ore 20:00

Cortile Suore Orsoline, Contrà San Francesco Vecchio, 20

LO SHABBAT DI TUTTI

Una cena – performance dedicata al Sabato ebraico, giorno di festa e di riposo con Miriam Camerini (regista, studiosa di ebraismo), Rocco Rosignoli (chitarra, voce), Angelo Baselli (clarinetto)

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 24 maggio. Quota di partecipazione € 25,00

dialogo - venerdì 26 maggio ore 21:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

PIANTÒ UN GIARDINO IN EDEN

La giustizia ambientale si fa con la transizione ecologica con Gaël Giraud (economista, matematico e teologo, University of Georgetown, Washington), modera Stefano Arduini

musica - venerdì 26 maggio ore 21:30

dAbar, café culturale del Festival, Piazza Duomo

MENHIR

Alle origini del suono, consapevoli della tradizione e coerenti con la contemporaneità con New Landscapes (Luca Chiavinato, oud, liuto; Sergio Marchesini, fisarmonica; Francesco Ganassin, clarinetto basso), Niwar Ismat Issa (quanon)

Sabato

dialogo/arte - sabato 27 maggio ore 7:30

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis” Piazza Duomo, 12

È TUTTO BUONO CIO’ CHE DIO HA CREATO

con Alberto Vela (biblista, docente di Sacra Scrittura), mons. Francesco Gasparini (docente di Storia della Chiesa, Direttore del Museo Diocesano “P. G. Nonis” Vicenza)

meditazione - sabato 27 maggio ore 8:45

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

AMI IL FIGLIO DELL’UOMO: PERCHÉ?

Vagabondaggi intorno al Salmo 8 con Davide Brullo (scrittore)

geografia delle fedi - sabato 27 maggio ore 10:15

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

TURCHIA / SIRIA / IRAQ

La geografia dell’acqua con Sara Manisera (giornalista freelance, Fada collective), padre Jalal Yako (sacerdote Chiesa Siro-Cattolica dell’Iraq), conduce Costanza Spocci

giorno e notte incontro biblico - sabato 27 maggio ore 12:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

IL SENSO DEL TEMPO: FESTEGGIARE LA CREAZIONE

Considerazioni su Genesi 1 e Genesi 2-3 con Kurt Appel (professore ordinario di Teologia Fondamentale e Filosofia della Religione e direttore del Centro interdisciplinare di ricerca “Religion and Transformation in Contemporary Society” Università di Vienna), conduce Alberto Guasco.

musica - sabato 27 maggio ore 12:30

dAbar, café culturale del Festival, Piazza Duomo

UN’UNICA ORIGINE

La musica che riunisce i popoli del Mediterraneo in un abbraccio sonoro con Abdo Buda Marconi Trio: Ashti Abdo (saz, voce, percussioni, duduk, marranzano, clarinetto), Manuel Buda (chitarra classica, chitarra preparata, voci), Fabio Marconi (viola de choro a 7 corde, chitarra fretless, voci)

dialogo - sabato 27 maggio ore 15:30

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

FUNZIONARE O ESISTERE?

Una lente di ingrandimento sullo scollamento di questo tempo, il linguaggio con cui ne parliamo e l’umanità che lo abita con Miguel Benasayag (filosofo, psicanalista), Beatrice Cristalli (consulente editoriale, formatrice e linguista), modera Alessandro Beltrami

laboratorio - sabato 27 maggio ore 16:00

dAbar, café culturale del Festival, Piazza Duomo

GENeZi

Sei parte della generazione interconnessa? con Giovani Oggi Protagonisti (gruppo di giovani). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione

giorno e notte incontro biblico - sabato 27 maggio ore 17:30

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

SCRUTANDO GENESI CAP. 2

Due interrogativi stringenti: chi è Adam? Chi è Ishah? con sr. Cristiana Dobner (carmelitana scalza, teologa), conduce Alberto Guasco

dialogo - sabato 27 maggio ore 19:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

TRA LA GUERRA E LA PACE

L’esercizio della diplomazia e i possibili processi di pace con S.E. mons.Claudio Gugerotti (prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali), Fernando Gentilini (Principal Adviser del servizio diplomatico europeo per la creazione di un’Accademia diplomatica europea), modera Alessandro Beltrami

musica - sabato 27 maggio ore 22:00

dAbar, café culturale del Festival, Piazza Duomo

LUNGO LA VIA LATTEA

Il richiamo delle origini con Enten Hitti (ensemble musicale)

Domenica

dialogo/arte - domenica 28 maggio ore 7:30

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis” Piazza Duomo, 12

UOMO, CUSTODISCI LA MIA CREAZIONE!

con Alberto Vela (biblista, docente di Sacra Scrittura), mons. Francesco Gasparini (docente di Storia della Chiesa, Direttore del Museo Diocesano “P. G. Nonis” Vicenza)

meditazione - domenica 28 maggio ore 8:45

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

PERFINO IL MOSTRO DIVENTA UN GIOCO

Condizioni per una meraviglia serena con S.E. mons.Claudio Gugerotti (prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali)

dialogo - domenica 28 maggio ore 10:15

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

A NOSTRA IMMAGINE

Le religioni (asiatiche e non) di fronte alla sfida Transumanista con Tiziano Tosolini (missionario Saveriano, docente Pontificia Università Gregoriana), conduce Leopoldo Sandonà.

giorno e notte incontro biblico - domenica 28 maggio ore 11:15

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis” Piazza Duomo, 12

STRATEGIA DI SALVEZZA

L’arca di Noè con Davide Assael (filosofo, studioso del pensiero ebraico), conduce Alberto Guasco

geografia delle fedi - domenica 28 maggio ore 12:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

MONARCHIE DEL GOLFO E IRAN

Dal Profeta ai Regni del Golfo: il potere politico in una discendenza con Laura Silvia Battaglia (giornalista, documentarista), Farian Sabahi (ricercatrice senior in Storia contemporanea presso Università dell’Insubria), conduce Costanza Spocci

musica - domenica 28 maggio ore 12:30

dAbar, café culturale del Festival, Piazza Duomo

RESONANCE

Un dialogo musicale tra le culture con Fé Avegulan (soprano), Diego Mingolla (pianoforte)

dialogo/spettacolo - domenica 28 maggio ore 15:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

COMINCIÒ TUTTO COSÌ

Come iniziano le cose? Come nascono nuove tecnologie, nuove idee e carriere di successo? con Massimiano Bucchi (sociologo, scrittore)

dialogo - domenica 28 maggio ore 17:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Perché la terra, la terra che stiamo distruggendo, siamo noi (Matteo Meschiari) con Chiara Tintori (politologa, saggista), Franco Farinelli (geografo), Antonello Pasini (fisico del clima CNR), modera Lucia Capuzzi

giorno e notte incontro biblico - domenica 28 maggio ore 18:00

Oratorio del Gonfalone, Piazza Duomo, 4

GENESI CAP.11-12: GENERAZIONI, LINGUE CONFUSE E UNA PARTENZA CHE CAMBIA LA STORIA

Lech Lecha: la dialettica tra universale e particolare nel percorso di salvezza della Scrittura con Ylenia Goss (teologa, pastora valdese), conduce Alberto Guasco

musica - domenica 28 maggio ore 19:00

Brolo del Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 11

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

Da un racconto di Jean Giono; musiche di Schubert, Ugoletti, Valtinoni, De Marzi; testi di Giono, Caproni, D’Annunzio, Ungaretti

con Coenobium Vocale, Alberto Spadarotto (baritono), Luigi Marasca (clarinetto), Davide Bonetti (fisarmonica), Francesco Grotto (pianoforte), Luciano Bertoli (attore), Maria Dal Bianco (direttore)

danza - da venerdì 26 a domenica 28 maggio

diversi luoghi del Festival

SOTTOPELLE

Residenze artistiche al Festival Biblico con Valentina Dal Mas (danzatrice, attrice), La Farandola (gruppo danze popolari internazionali)

mostra - inaugurazione sabato 27 maggio ore 10:00

Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo, 2

UNA FIABA PER CREARE

Mostra degli elaborati pittorici realizzati dai bambini dei Nidi e Scuole dell’infanzia FISM Vicenza

Apertura sabato 27 e domenica 28 maggio 9:00-19:00

Visite guidate: sabato 27 maggio ore 11:00, domenica 28 maggio ore 11:00 e ore 17:00

visita guidata

venerdì 26 maggio 14:00-18:00, sabato 27 e domenica 28 maggio 10:00-18:00

Museo Diocesano Vicenza “Pietro G. Nonis” Piazza Duomo, 12

VISITE AL CRIPTOPORTICO ROMANO

Ingresso gratuito con offerta libera. Non è necessaria la prenotazione