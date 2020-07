Festival Biblico Pedescala: sabato e domenica, concerti, passeggiate, incontri

Il Festival Biblico riparte con una due giorni di eventi live fuori porta, sabato 25 e domenica 26 luglio il Festival Biblico sarà a Pedescala, frazione del comune di Valdastico in provincia di Vicenza, per una due giorni fuori porta di incontri, spettacoli, concerti e passeggiate.

L’appuntamento di Pedescala - che nella stagione culturale ideata dal Festival per il 2020 era inizialmente in programma nel mese di giugno - prosegue la riflessione sul tema “Logos. Parlare Pensare Agire” privilegiando il linguaggio della scrittura/parola contestualizzato nella montagna, l'arte declinata in musica jazz, violoncello e uno spettacolo teatrale in collaborazione con I Teatri del Sacro. I luoghi scelti per ospitare gli eventi, le passeggiate e i laboratori per bambini e ragazzi sono poi l’occasione per scoprire il paese che ci ospita e la sua storia.

Il programma

Sabato 25 luglio

“Festival Biblico in villeggiatura” si aprirà il pomeriggio di sabato 25 luglio alle 15:30 nella piazza principale del paese con La lingua della montagna, un dialogo che vedrà protagonisti Marco Albino Ferrari, direttore scientifico di Meridiani Montagne, e Alessandro Anderloni, regista e autore, moderati da Sergio Frigo, giornalista e presidente del Premio Mario Rigoni Stern.



Alle 16:45 - passeggiate I sentieri di Mario Damari proporrà un facile itinerario in partenza dalla chiesa di Pedescala, che toccherà "Molin" e la località "Bregone" per poi risalire lungo il corso del torrente Assa e tornare al punto di partenza. Ad accompagnare il pubblico saranno i racconti di Mario Marangoni Damari, profondo conoscitore del territorio, le letture dell’attrice Stefania Carlesso e le voci del coro El Vajo che si esibirà nel corso della passeggiata.

Alle 16:30 - una passeggiata/laboratorio di archeologia per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni dal titolo Tanti anni fa sull'Altopiano. A passeggio con gli abitanti dell'antico villaggio del Bostel a cura del Bostel di Rotzo.

Alle 18:30 - in piazza Garibaldi si aprirà ufficialmente la due giorni di Festival Biblico a Pedescala con un breve momento istituzionale che vedrà sul palco, tra gli altri, il sindaco di Valdastico Claudio Sartori, al quale seguirà l’incontro con il priore della Comunità di Bose Luciano Manicardi e la filosofa Francesca Rigotti dal titolo Cos’è umano?. Il dialogo partirà dal logos per interrogarsi sulla vita interiore, relazionale e politica, e cercare di rispondere alla domanda su cosa sia “umano”.

Alle 21:30, la giornata di sabato si chiuderà con Musica Nuda in concerto, con Petra Magoni voce e Ferruccio Spinetti contrabbasso.

Domenica 26 luglio

Il secondo giorno di Festival Biblico si aprirà con la Meditazione "[...] le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli." Col 1, 20 - domenica 26 luglio alle ore 8:00 - a cura di Stefano Visintin, abate dell'Abbazia di Praglia, ospitata in un luogo di grande suggestione: le cascate del Gorgo del Santo che la tradizione vuole benedette da Papa Bonifacio IV perché qui la leggenda narra che San Giorgio abbia ucciso il drago. Ad arricchire la Meditazione sarà la musica del cantautore Marco Iacampo.

Alle 9:15 - appuntamento con I sentieri di Mario Damari: nella passeggiata in programma domenica 26 ritroveremo Mario Marangoni Damari e la musica di Marco Iacampo accompagnato da Sergio Marchesini alla fisarmonica, e seguiremo un itinerario che, dal centro del paese, arriverà prima al "Molin" e poi, proseguendo lungo il sentiero che un tempo era la "Mulattiera" che portava a Treschè Conca, in località "Sasso della Togna" e "Cuneton novo".

Alle 11:45 -’incontro-concerto con la violoncellista e cantautrice irlandese Naomi Berrill che presenterà il suo nuovo progetto discografico Suite Dreams, un lavoro in cui l’artista si immerge negli elementi della natura in un dialogo costante costruito nel rispetto e nella delicatezza.

Alle 15:30 - in piazza Garibaldi, con l’incontro di presentazione dell’ebook La mia quarantena. Dal Pedemonte alle Alpi, che raccoglie nove riflessioni di altrettanti scrittori di montagna scritte proprio nel periodo di quarantena. Ne parleranno insieme a Chiara Visentin della Civica Biblioteca Bertoliana, Pietro Lacasella, curatore del progetto, e gli scrittori Luca Trevisan e Giuseppe Mendicino.

Alle 16:30 - passeggiata/laboratorio di archeologia Tanti anni fa sull'Altopiano. A passeggio con gli abitanti dell'antico villaggio del Bostel per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura del Bostel di Rotzo, mentre alle 17:15 piazza Garibaldi ospiterà Guidalberto Bormolini. Padre Bormolini - monaco, sacerdote e presidente di Tutto è Vita - interverrà sul tema Parole di vita. Parole di morte, una riflessione su quanto accaduto negli ultimi mesi per re-imparare l'abc dell'umano e scegliere le parole adatte per parlare di vita e di morte.

Alle 18:30 a chiudere la due giorni di Festival Biblico “in villeggiatura” a Pedescala sarà l’attrice Margherita Antonelli - famosa tra le altre cose per la sua partecipazione al programma Zelig - con il suo Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli - vincitore de 'I Teatri del Sacro' ed. 2013 - un racconto denso e ironico allo stesso tempo che ripercorre la vita di Gesù dal punto di vista di questa donna semplice e un po’ ficcanaso, Orfea per l’appunto, che abita accanto alla casa di Maria e Giuseppe a Nazaret.

Il programma completo e tutte le informazioni per prenotazioni e acquisto biglietti sono sul sito www.festivalbiblico.it/ pedescala.

“Perché Pedescala? Serviva un’intuizione per compiere un esperimento - esperienza per la mente e il corpo. Toccare il legno, sostare sull’erba, occupare il silenzio e dibattere attorno alle parole. Il Festival Biblico “in villeggiatura” è lo schizzo iniziale di qualcosa che ancora non è, nato in Pedescala come atto creativo collettivo, nel ritorno imminente alla socialità” Roberta Rocelli, direttore del Festival Biblico