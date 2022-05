Festival dell'Astronomia di Asiago: 10 giorni tra le stelle

Dieci giorni a tu per tu con le stelle sull’Altopiano di Asiago per sensibilizzare rispetto al fenomeno dell’inquinamento luminoso che mette purtroppo a rischio il delicato patrimonio del cielo notturno, ma anche per incentivare nuove forme di turismo esperienziale che abbiano l’obiettivo di promuovere Asiago come meta ideale per le osservazioni astronomiche.

Il cielo è un bene collettivo, una fonte infinita di bellezza e conoscenza per chi lo osserva. Dal 12 al 22 maggio 2022 si terrà DARK SKIES, la prima edizione del Festival dell’Astronomia di Asiago per sensibilizzare il pubblico alla problematica dell’inquinamento luminoso che rischia sempre più di impedirci di ammirare la volta celeste.

Il programma prevede visite guidate presso l’Osservatorio Astrofisico di Asiago, mostre e spettacoli teatrali a tema, conferenze, presentazione di libri, laboratori, escursioni ed eventi collegati alle tematiche dell’astronomia e dell’inquinamento luminoso.

Programma

“DARK SKIES” FESTIVAL DELL’ASTRONOMIA DI ASIAGO FULL IMMERSION TRA LE STELLE DAL 12 AL 22 MAGGIO

VENERDì 13 MAGGIO

10:00 - 12:00 - Museo Naturalistico "Patrizio Rigoni"

“IN CHIARA DIFFICOLTÀ: Di notte oltre la porta di casa, tra natura ed inquinamento luminoso” - Inaugurazione mostra

ATTIVITÀ RISERVATA ALLE SCUOLE PRIMARIE DI ASIAGO

16:30- Sala Consiliare

“Seconda stella a destra: Guida Astroturistica a cura di INAF & Bas Bleu”

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

SABATO 14 MAGGIO

09:00 - 18:00 - Teatro Millepini

“ASTROVEN IV – Astronomia pubblica e professionale in Veneto”

Convegno dedicato ai Gruppi Astrofili, agli Osservatori Astronomici, ai musei, alle associazioni di diffusione della scienza e ai Planetari pubblici del Veneto per condividere, dibattere, coordinare e costruire connessioni tra tutti gli attori che operano nell'ambito culturale dell'astronomia.

SU INVITO - https://indico.ict.inaf.it/event/1932/

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Centro storico - Piazza Duomo

“Planetario gonfiabile Nemesis Planetarium e realtà virtuale Cosmo Experience” Proiezione a 360 sulla volte celeste ed immersione in un viaggio virtuale attraverso l’astronomia.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE IN LOCO PRESSO DESK COSMO EXPERIENCE IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARÀ ANNULLATO

09:30 - Località Cima Ekar

“Gli Osservatori di Asiago: Tra storia, natura e stelle”

Escursione guidata a cura di Asiago Guide dalla durata indicativa di 3 ore e mezza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM info@asiagoguide.com / 3471836825

10:30 e 15:30 - Osservatorio Astrofisico di Asiago

“Visita guidata al Telescopio Galileo”

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

10:30 - Museo dell'Acqua

“Esperienze di buio e luce: Visita alla grotta didattica, giochi sensoriali ed esperimenti scientifici”

La luce è vita, per le piante, per gli animali, e anche per noi. Nel mondo sotterraneo, dove la luce non arriva,è possibile la vita? Scopriamolo insieme con la visita alla grotta del Museo dell'Acqua! Divertenti giochi sensoriali ed esperimenti scientifici ci sveleranno inoltre l'importanza del...Buio! Eh sì, anche il buio è di vitale importanza per noi, per gli animali e per le piante! Provare per credere!

Da portare con sé: abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, adatto a strisciare in grotta. Attività consigliata a bambini con età superiore ai 7 anni.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

15:00 - Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni"

“Giochi di luce, sperimentando il Sole”

Gioca-escursione a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni dalla durata indicativa di 3 ore.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LO IAT O IL MUSEO NATURALISTICO: - info@asiago.to / +39 0424 462221

- info@museonaturalisticoasiago.it / +39 0424 600256

20:00 - Ritrovo presso "Fontana del Fauno"

“Passeggiata tra trekking e astronomia osservando la Luna e le costellazioni” Escursione guidata a cura di Asiago Guide dalla durata indicativa di 3 ore.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO WWW.ASIAGOGUIDE.COM info@asiagoguide.com / 3471836825

20:00 - 23:00 - Chalet Europa

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, silenziosa luna?”

Evento musicale con osservazione della Luna al telescopio.

ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONI

DOMENICA 15 MAGGIO

09:00 - Ritrovo presso Taverna Cimbra

“Escursione lungo il sentiero Da Asiago alle stelle con visita al Telescopio Galileodell’Osservatorio Astrofisico di Asiago”

Escursione guidata a cura di Guide Altopiano dalla durata indicativa di 3 ore e mezza.

GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL

SITOWWW.GUIDEALTOPIANO.COM

info@guidealtopiano.com / 3497846205

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Centro storico - Piazza Duomo

“Planetario gonfiabile Nemesis Planetarium e realtà virtuale Cosmo Experience” Proiezione a 360 sulla Proiezione a 360 sulla volte celeste ed immersione in un viaggio virtuale attraversol’astronomia.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE IN LOCO PRESSO DESK COSMO EXPERIENCEIN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARÀ ANNULLATO

10:00 - Centro storico- Piazzetta degli Alpini / Biblioteca Civica in caso di maltempo

“Astrotombola”

Tombola astronomica per bambini e ragazzi.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

10:30 e 15:30 - Osservatorio Astrofisico di Asiago

“Visita guidata al Telescopio Galileo”

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

15:30 - Teatro Millepini

“Spegni la Luce!”

Spettacolo teatrale per bambini e famiglie, compagnia teatrale de La Piccionaia.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

20:30 - Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni"

“Gli animali della notte”

Escursione guidata a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni dalla durata indicativa di 2 ore.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LO IAT O IL MUSEO NATURALISTICO: - info@asiago.to / +39 0424 462221

- info@museonaturalisticoasiago.it / +39 0424 600256

MARTEDì 17 MAGGIO

17:15 - Biblioteca Civica

“La biblioteca dei piccoli - Letture e laboratori sulle stelle per bambini” Lettura ad alta voce sul tema del cielo e delle stelle con laboratorio manuale per bambini di età compresa trai 4 ed i 6 anni di età.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA biblioteca@comune.asiago.vi.it / +39 0424 600270

MERCOLEDì 18 MAGGIO

20:45 - Cinema Grillo Parlante

“A riveder le stelle – Film”

Documentario sul cambiamento climatico, per riflettere sulla magnificenza del nostro prezioso Pianeta Terra.

Sei persone si mettono in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire la bellezza della natura incontaminata. Il paesaggio intorno a loro è ricco e selvaggio, la mano dell'uomo non l'ha raggiunto, almeno non del tutto, e la natura segue spontaneamente il suo corso, regalando bellissime albe e tramonti, ma anche piogge inarrestabili e inverni rigidi. Così queste seipersone attraversano la rigogliosa Val Grande e sperimentano la lontananza da tutto ciò che ha a che fare

conl'intervento dell'uomo, e anche con la necessità di possedere tutto, di soddisfare ogni bisogno, arrivando a chiedersi quanto senso abbia mettere in pericolo la Terra per assecondare esigenze che in fondo sono solo fantasmi.

Regia di Emanuele Caruso. Un film con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, Franco Berrino. GenereDrammatico, - Italia, 2020, durata 73 minuti.

PRENOTAZIONE ONLINE SUL SITO WWW.CINEMALUXASIAGO.IT

cinemaluxasiago@gmail.com / +39 0424 62279

GIOVEDì 19 MAGGIO

20:45 - Cinema Grillo Parlante

“A riveder le stelle – Film”

Documentario sul cambiamento climatico, per riflettere sulla magnificenza del nostro prezioso Pianeta Terra.

Sei persone si mettono in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire la bellezza della natura incontaminata. Il paesaggio intorno a loro è ricco e selvaggio, la mano dell'uomo non l'ha raggiunto, almeno non del tutto, e la natura segue spontaneamente il suo corso, regalando bellissime albe e tramonti, ma anche piogge inarrestabili e inverni rigidi. Così queste

seipersone attraversano la rigogliosa Val Grande e sperimentano la lontananza da tutto ciò che ha a che fare conl'intervento dell'uomo, e anche con la necessità di possedere tutto, di soddisfare ogni bisogno, arrivando a chiedersi quanto senso abbia mettere in pericolo la Terra per assecondare esigenze che in fondo sono solo fantasmi.

Regia di Emanuele Caruso. Un film con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, Franco Berrino. GenereDrammatico, - Italia, 2020, durata 73 minuti.

PRENOTAZIONE ONLINE SUL SITO WWW.CINEMALUXASIAGO.IT

cinemaluxasiago@gmail.com / +39 0424 62279

VENERDì 20 MAGGIO

17:00 e 20:45* - Cinema Grillo Parlante

*proiezione con la presenza del regista

“A riveder le stelle – Film”

Documentario sul cambiamento climatico, per riflettere sulla magnificenza del nostro prezioso Pianeta Terra.

Sei persone si mettono in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire la bellezza della natura incontaminata. Il paesaggio intorno a loro è ricco e selvaggio, la mano dell'uomo non l'ha raggiunto, almeno non del tutto, e la natura segue spontaneamente il suo corso, regalando bellissime albe e tramonti, ma anche piogge inarrestabili e inverni rigidi. Così queste seipersone attraversano la rigogliosa Val Grande e sperimentano la lontananza da tutto ciò che ha a che fare

conl'intervento dell'uomo, e anche con la necessità di possedere tutto, di soddisfare ogni bisogno, arrivando a chiedersi quanto senso abbia mettere in pericolo la Terra per assecondare esigenze che in fondo sono solo fantasmi.

Regia di Emanuele Caruso. Un film con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, Franco Berrino. GenereDrammatico, - Italia, 2020, durata 73 minuti.

PRENOTAZIONE ONLINE SUL SITO WWW.CINEMALUXASIAGO.IT

cinemaluxasiago@gmail.com / +39 0424 62279

SABATO 21 MAGGIO

09:30 - Ritrovo presso Bar Alla Vecchia Stazione

“Tra natura e stelle”

Escursione guidata in Località Cima Ekar a cura di Guide Altopiano dalla durata indicativa di 3 ore e mezza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO WWW.GUIDEALTOPIANO.COM info@guidealtopiano.com / 3497846205

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Centro storico - Piazza Duomo

“Planetario gonfiabile Nemesis Planetarium e realtà virtuale Cosmo Experience” Proiezione a 360 sulla volte celeste ed immersione in un viaggio virtuale attraverso l’astronomia.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE IN LOCO PRESSO DESK COSMO EXPERIENCEIN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARÀ ANNULLATO

10:30, 11:30 e 15:30 - Osservatorio Astrofisico di Asiago

“Visita guidata al Telescopio Galileo”

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

16:00 - Teatro Millepini

“Cieli Neri”

- "Illuminiamo meno, illuminiamo meglio", Lina Tomasella

- Presentazione libro "Cieli Neri" di Irene Borgna, vincitrice premio Mario Rigoni Stern 2021 - Giovanni Benetti

- Perché il cielo è buio? - Tavola rotonda sulle costellazioni di satelliti e sull'inquinamento luminoso Con la partecipazione di Patrizia Caravero, Sergio Ortolani, Roberto Ragazzoni, Flavio Fusi Pecci e AndreaBertolo.

Modera Stefania Longhini.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

17:30 - Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni"

“La natura alla luce del tramonto”

Escursione guidata a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni dalla durata indicativa di 3 ore.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LO IAT O IL MUSEO NATURALISTICO:

- info@asiago.to / +39 0424 462221

- info@museonaturalisticoasiago.it / +39 0424 600256

18:30 - Ritrovo presso il bar "Alla Vecchia Stazione"

“Trekking&Astronomia - Escursione guidata con visita al Telescopio Galileo dell’Osservatorio Astrofisico di Asiago”

Escursione guidata a cura di Guide Altopiano dalla durata indicativa di 4 ore e mezza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO WWW.GUIDEALTOPIANO.COM info@guidealtopiano.com / 3497846205

DOMENICA 22 MAGGIO

09:30 - Ritrovo presso Piazzale del Sacrario Militare

“Escursione lungo il sentiero Da Asiago alle stelle con visita al Telescopio Galileodell’Osservatorio Astrofisico di Asiago”

Escursione guidata a cura di Asiago Guide dalla durata indicativa di 3 ore e mezza.

GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO

WWW.ASIAGOGUIDE.COM info@asiagoguide.com / 3471836825

10:00-12:00 e 15:00-18:00 - Centro storico - Piazza Duomo

“Planetario gonfiabile Nemesis Planetarium e realtà virtuale Cosmo Experience” Proiezione a 360 sulla volte celeste ed immersione in un viaggio virtuale attraverso l’astronomia.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE IN LOCO PRESSO DESK COSMO EXPERIENCEIN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SARÀ ANNULLATO

10:30 e 15:30 - Osservatorio Astrofisico di Asiago

“Visita guidata al Telescopio Galileo”

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

10:00 - Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni"

“La natura con nuova luce”

Escursione guidata a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni dalla durata indicativa di 2 ore e mezza.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LO IAT O IL MUSEO NATURALISTICO: - info@asiago.to / +39 0424 462221

- info@museonaturalisticoasiago.it / +39 0424 600256

10:00 e 14:00 - Osservatorio Astrofisico di Asiago

“Astrorazzi”

Crea e fa volare il tuo razzo - Laboratorio per bambini e ragazzi.

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

15:00 - Centro storico- Piazzetta Mazzini / Biblioteca Civica in caso di maltempo

“La Via Lattea, che girandola!”

Laboratorio per bambini e ragazzi.

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LO IAT info@asiago.to / +39 0424 462221

Mostra: “ABOVE AND BEYOND : Making Sense of the Universe”

Presso la Sala della Reggenza, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

INGRESSO LIBERO CON I SEGUENTI ORARI:

? Lun. - Ven.: 15:00-18:00

? Sab. - Dom.: 10:00-12:30 e 15:00-18:00

SOLO PER GRUPPI - INGRESSO CON PRENOTAZIONE NEI SEGUENTI ORARI:

Lun. - Ven.: 10:00-12:30

Per info e prenotazioni: IAT di Asiago (info@asiago.to/ +39 0424 462221)

Mostra: “IN CHIARA DIFFICOLTÀ: Di notte oltre la porta di casa, tra natura ed inquinamento luminoso”

Presso il Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”

La mostra è visitabile durante gli orari di apertura del Museo:

? sabato dalle ore 14.30 alle ore 18.00

? domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Per informazioni: info@museonaturalisticoasiago.it / +39 0424 600256

