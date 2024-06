Feste rock: arriva il Lumen Festival

Prezzo non disponibile

Da mercoledì 19 a lunedì 24 giugno, lungo le mura di Viale Mazzini in pieno centro a Vicenza, si terrà il Lumen Festival. Questa meravigliosa area verde prenderà vita con tantissima musica, concerti, dj set e afterparty per ballare cantare e saltare fino a notte sotto palco. Inoltre, il festival offrirà due schermi per seguire le partite di Euro 2024, bar, truck food, vineria, talk, dj set, mercatini e una food & chill area.

Programma

Mercoledì 19 Giugno: Qùn showcase + OkGiorgio

Giovedì 20 Giugno: Nasty presents: Diss Gacha, Proiezione partita ?? - ?? alle 21.00

Venerdì 21 Giugno: Venerus + Irbis + afterparty con Sibode DJ

Sabato 22 Giugno: Ex-Otago + Schiuma + Alek

Domenica 23 Giugno: Shandon + Moravagine + The Slurmies + ospiti a sorpresa



Ingresso con un'offerta minima di 3€ fino alle 22:00 e 5€ successivamente.