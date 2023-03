Tornano le feste rock a Vicenza: ecco le date

Da giugno a settembre tornano in città le feste nei quartieri. A scandire con musica ed eventi l’estate 2023 saranno il Riviera Folk Festival, dall’8 all’11 giugno al parco di via Turati nel quartiere di Santa Croce Bigolina, il Jamrock Festival, dal 12 al 16 luglio al parco Fornaci, il Ferrock, dal 26 al 30 luglio a Parco Retrone, e Weekender Platz, festival di From disco to disco dal 31 agosto al 3 settembre nella corte dei Bissari.

Un appuntamento fisso quello delle feste estive particolarmente apprezzato da giovani e non solo. Sono state infatti dalle 5 alle 10 mila le persone richiamate da ciascun festival nelle edizioni della scorsa estate che, dopo le difficoltà legate al Covid, hanno sancito la piena ripartenza degli eventi nei quartieri.

Riviera Folk Festival - dall'8 all’11 giugno 2023

Sono state tra 9 e 10 mila le persone che hanno partecipato l’anno scorso al Riviera Folk Festival che, oltre a molteplici piatti gustati in compagnia, ha portato in scena 12 artisti. Dopo l'edizione di ripartenza del 2022, a seguito dello stop causato del Covid, quest'anno il Riviera Folk Festival 2023 conta di ospitare, dall’8 all’11 giugno al parco di via Turati, anche artisti internazionali. Giunta alla ventiduesima edizione, la festa manterrà la sua forte valenza sociale e inclusiva avvalendosi di 100 e più volontari di tutte le età pronti ad accogliere gli affezionati dalla città e provincia fino a fuori Regione, rimanendo rigorosamente ad ingresso gratuito.

Jamrock Festival - dal 12 al 16 luglio 2023

L’edizione 2022 del Jamrock, unico festival a non aver mai saltato un’edizione nemmeno negli ultimi anni caratterizzati dalle difficoltà organizzative legate al perdurare della pandemia, è stata un grande successo di pubblico: oltre 10mila persone hanno attraversato parco Fornaci durante i cinque giorni della manifestazione, apprezzando in particolare modo il contesto green in grado di unire musica, natura e sport.

La prossima undicesima edizione si svolgerà sempre nell’area verde di parco Fornaci, a due passi dalla vecchia sede storica di Park Farini, dal 12 al 16 luglio: cinque giorni di grande musica con concerti che spazieranno dall’indie al rap, dal combat folk al cantautorato, fino ad arrivare a sonorità rock e blues. Non mancheranno ricche proposte gastronomiche, con stand alimentari in grado di soddisfare anche le esigenze del pubblico vegetariano e vegano, e un mercatino della durata di tre giorni che ospiterà diversi artigiani e hobbisti della città.

Ferrock - dal 26 al 30 luglio 2023

Il Ferrock Festival torna a parco Retrone con la sua quindicesima edizione che sarà ancora più speciale della scorsa: quest'anno infatti il festival si svolgerà a luglio, precisamente da mercoledì 26 a domenica 30. L'edizione precedente è stata attraversata da circa 8 mila persone ed ha visto alternarsi sul palco più di una ventina di artisti, tra cui gli inglesi Booze & Glory, i Messa, una delle band italiane doom metal più in voga, senza dimenticare la festa dei colori Holi. L’estate 2023 vedrà un programma denso, adatto a grandi e piccini, con stand gastronomici, spettacoli di magia, sport, gruppi locali e internazionali, tra i quali i Melt, gli Idraulici del suono, gli Antartica e la band originaria dall'Australia The Rumjacks.

Il contributo per l'ingresso sarà di 2 euro per tutte le serate tranne quella di giovedì 27 in cui ci sarà uno special guest davvero d'eccezione.

Weekender Platz - dal 31 agosto al 3 settembre 2023

Nella corte dei Bissari torna anche Weekender Platz, il festival di From Disco To Disco, che dal 31 agosto al 3 settembre chiuderà l’estate delle feste rock. Dopo il successo della prima edizione l’anno scorso nella corte dei Bissari, che ha visto la partecipazione di 5mila persone, il festival tornerà a valorizzare la zona all’ombra della Basilica palladiana con eventi per giovani e famiglie. Oltre ad ospitare numerosi artisti, Weekender Platz vedrà il coinvolgimento di realtà enogastronomiche locali, come Matteo Grandi - Bep’s Burger, la Cantina del Tormento, The Drunken Duck Due Pubs e produttori e associazioni di vini naturali.

La presentazione

Hanno presentato il calendario 2023 dei festival a Palazzo Trissino l’assessore alla partecipazione, Nicola Tonello per il Riviera Folk Festival, Marco Bari per il Jamrock Festival, Mattia Rigodanzo e Matilde Bolla per il Ferrock e Massimiliano Trevisan e Tabata Berton di From disco to disco.

La programmazione dei festival rock estivi è realizzata dal coordinamento Feste Rock di Vicenza, in rappresentanza delle associazioni Uorra Uorra (Riviera Folk Festival), Jamrock (Jamrock Festival) e Ferrock (Ferrock Festival), che da anni collaborano con l'amministrazione comunale.

“L’anno scorso - ha commentato l’assessore alla partecipazione – le feste nei quartieri sono ripartite con coraggio dopo la difficile parentesi dei due anni di Covid. Il risultato è stato ottimo per tutti: da parte dei cittadini dei quartieri coinvolti non è arrivata nessuna lamentela e gli eventi hanno riscontrato una grandissima partecipazione. Il lavoro svolto è stato quindi notevole, motivo per cui come amministrazione non potevamo che riconfermare le feste. Abbiamo inoltre alzato da 2.500 a 3mila euro il contributo che il Comune eroga per dare un sostegno a questi eventi, a cui si aggiunge la copertura dei costi relativi a corrente, acqua, rifiuti e pulizia delle aree, oltre alla concessione gratuita dei parchi e all’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale. Agevoliamo la realizzazione dei festival, tra i quali tornerà anche lo Spiorock, perché crediamo nell’importanza di riportare i ragazzi a vivere con spensieratezza i quartieri ascoltando anche buona musica”.