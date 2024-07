Festa della Trebbiatura a Sandrigo con ricco stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Un meraviglioso viaggio nel tempo. Torna anche quest'anno la tradizionale Festa della Trebbiatura in località Tugurio a Sandrigo. Dal 26 al 28 luglio 2024, potrete immergervi in un'atmosfera magica del passato, ci saranno delle macchine agricole d'epoca e durante tutta la manifestazione sarà disponibile un ricco stand gastronomico, aperto tutte le sere e domenica a mezzogiorno.

La grande corte contadina esporrà attrezzature agricole, trattori d'epoca e animali da cortile. Regina della festa sarà la mitica "Trebbia azionata col Landini", permettendo di rivivere appieno la tradizione di uno dei momenti più importanti del lavoro contadino.

Il programma

Venerdì 26 luglio, alle ore 19:00, si apriranno gli stand gastronomici. La serata proseguirà con musica live cover di Vasco Rossi eseguita dalla Diapason Band alle 21:30, seguita dal DJ Set con Marza e Donny alle 23:30.

Sabato 27 luglio, alle ore 19:00, apertura degli stand gastronomici. Alle 21:30, il pubblico potrà godere del "Party Devastante" con i Freak. Durante la giornata, a partire dalle ore 14:00, si terrà il Torneo Green Volley.

Domenica 28 luglio, gli stand gastronomici apriranno già alle 11:30. Ci saranno passeggiate a cavallo per bambini e spettacoli di magia e truccabimbi alle 16:00. Alle 17:00, avrà luogo la "Sfilata del Trebbiatore" e la "Trebbbiatura con Landini d'epoca". La giornata continuerà con l'apertura degli stand gastronomici alle 18:30 e musica e animazione con Top of the Years dalle 19:00. Alle 16:30 ci sarà l'arrivo dei trattori con successiva benedizione.