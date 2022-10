Festa del Tartufo a Lumignano con strepitoso stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Strepitosi piatti a base di tartufo vi aspettano da giovedì 6 a lunedì 10 ottobre 2022 a Lumignano, frazione del comune di Longare, in provincia di Vicenza famoso per la Sagra dei Bisi. La 5^ edizione della Sagra del Tartufo prevede un ricco stand gastronomico. con specialità culinarie a base di "Tartufi Neri dei Colli Berici".

MENU'. Tagliolini al tartufo - Risotto al tartufo - Pasticcio al ragù - Cosciotto di maiale al tartufo - Tosella al tartufo - Porchetta - Sopressa - Formaggio

Lo stand gastronomico propone: risotto e tagliolini al TARTUFO, pasticcio al ragù, cosciotto di maiale con o senza TARTUFO, Tosella spadellata al TARTUFO o semplice, porchetta, sopressa, formaggio, patate al forno e fritte, fagioli in tocio!

Spritz e aperitivi!

Dolci e biscotti!

Tensostruttura COPERTA e RISCALDATA!

Un ricco menù per esaltare il sapore dell'oro nero il TARTUFO.

Il tartufo nero autunnale dei Colli Berici

Il tuber Aestivum Uncinatum è una varietà del nero dei berici ha una forma ovale o tondeggiante con grosse verruche screpolate, l'interno è di colore grigio-marrone con numerose venature biancastre. Il suo sviluppo si associa spesso con piante di roverella, quercia e cerro, ma anche carpino e nocciolo. Si puó raccogliere da inizio ottobre a fine dicembre ad altezze che vanno dai 600 ai 1500 metri, anch’egli grazie ad una maturazione a temperature più basse e perciò più lenta, concentra gli aromi pur mantenendone la natura, nel vicentino è molto ricercato è viene richiesto anche da altre regioni dove è molto più raro. Molto rinomato è impiegato nella gastronomia vicentina principalmente per la preparazione di primi piatti come risotti, lasagne, zuppe. Molto usato dai ristoratori locali, si trova in commercio nei migliori negozi ortofrutticoli.