Festa Siciliana a Schio: un tuffo nei sapori della Vucciria

Dal 5 al 7 aprile 2024, la città di Schio (VI) si trasformerà in un angolo di Sicilia, ospitando la "Festa Siciliana", un evento dedicato alla celebrazione delle tradizioni, dei sapori e della cultura di questa meravigliosa isola. Situato in Via Pasubio, presso la suggestiva cornice della Fabbrica Alta.

I visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera unica, dove il cibo di strada siciliano sarà il vero protagonista: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde sono solo alcune delle prelibatezze che si potranno assaporare.

Non mancherà un'ampia selezione di birre artigianali e vini, accuratamente scelti per accompagnare al meglio i sapori intensi e genuini dei prodotti tipici siciliani. L'evento sarà anche un'occasione per apprezzare il folclore siciliano, con musica e intrattenimenti che faranno da cornice a questa celebrazione della cultura isolana.

Un ospite d'onore arricchirà l'evento: l'attore Tony Sperandeo, noto per i suoi ruoli in numerose produzioni cinematografiche e televisive, che sarà disponibile per scattare foto e firmare autografi, aggiungendo un tocco di glamour alla manifestazione.

La Festa Siciliana nasce con l'obiettivo di far rivivere i colori, i suoni e i profumi della Sicilia, offrendo un'esperienza sensoriale completa che promette di trasportare i visitatori direttamente sull'isola. Una grande attenzione sarà dedicata ai prodotti enogastronomici, vero e proprio cuore pulsante dell'evento, che permetteranno di scoprire o riscoprire le autentiche delizie siciliane.

L'ingresso alla festa è libero, con orari di apertura previsti dalle 10:00 alle 24:00, garantendo così la possibilità di visitare e partecipare sia a pranzo che a cena. Area coperta.

Preparatevi a essere avvolti dai profumi e dai sapori di una delle regioni più affascinanti d'Italia, in un viaggio attraverso le tradizioni e le delizie culinarie siciliane.