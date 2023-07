Festa pugliese a Thiene, arrivano i trulli, il primo villaggio pugliese itinerante

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 7 Luglio a Domenica 9 Luglio 2023, si terrà, presso Piazza Nova a Thiene, Festa Pugliese - 100% Puglia, organizzata con il Patrocinio di Città di Thiene.

Il primo villaggio pugliese itinerante con market, street food e spettacoli. Un fine settimana con la cucina pugliese, e tanta festa.

100% PUGLIA - THIENE (VI) -Piazza Nova

7-8-9 LUGLIO 2023

I migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati

Una selezione di ottime birre pugliesi

Una comoda area tavoli

Banchi di prodotti enogastronomici

VENERDÌ 7 LUGLIO

Dj Set a cura dei POINT BREAK - ore 21.30

SABATO 8 LUGLIO

Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche - ore 21.30

DOMENICA 9 LUGLIO

Laboratorio di pizzica a cura del gruppo CHORA - ore 18.00

Leo Mas: spettacoli di cabaret e trasformismo - ore 19.30

Street food, prodotti tipici, musica e balli a Thiene il 7-8-9 Luglio 2023.

ORARI: ven 18.00-24.00 | sab 11.00-24.00 | dom 11.00-22.30

INGRESSO GRATUITO