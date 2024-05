Festa del Pesce a Costabissara

Come ogni anno torna la Festa del Pesce e Baccalà alla vicentina che si svolge a Costabissara dal 7 al 10 giugno 2024 presso il Palacosta in via M. Grappa. Apertura stand gastronomico alle ore 19.

Durante la manifestazione si potranno gustare ottimi piatti di pesce come: capesante gratinate, polpo e risotto alla cesenaticense, spaghetti all'adriatico, orata, grigliata, frittura, baccala' ecc... il tutto accompagnato con ottimi vini doc. Tutte le sere dalle 21,30 si balla con musica dal vivo.

Per chi non fosse interessato a mangiare pesce ci saranno piatti e bruschette in alternativa.