Festa per i 20 anni dell'Osteria da Pitanta

Sabato 18 novembre dalle ore 19 si festeggiano i 20 anni di Pitanta come lo conosciamo ora. Osteria verace per intenditori, con molta storia da raccontare, è un locale piccolo ma sempre molto vivace, è la base anche di molti tifosi del Vicenza Calcio che lo scelgono per l’aperitivo pre partita o per i festeggiamenti del post.

Un'osteria tipica, vecchio stile, dove si trovano sempre stuzzichini e spunciotti e un bicchiere di vino buono per accompagnare.

I “cicchetti” sono il loro punto di forza: un folpetto, baccalà alla vicentina, fritturina mista, insalatina di nervetti, polpette,oltre alle tante tartine.

Nonostante i coperti siano davvero pochi, all'Osteria da Pitanta si possono mangiare anche degli ottimi piatti della tradizione, dal pasticcio zucca e porcini fino ai bigoli con “la sardea”, passando per svariati sughi per le tagliatelle. Poi anche qualche secondo come le trippe o l’immancabile baccalà alla vicentina. Da tenere presente che, come tutte le vere osterie, il menù è sempre in evoluzione secondo stagioni, la disponibilità dei prodotti e la fantasia di chi sta in cucina.