Festa Medievale in Villa Stecchini: torneo, mercatino, cena

La magia del Medioevo tra giochi e attività d'altri tempi nella splendida location di Villa Stecchini.

Programma della Festa Medioevale: durante il giorno tantissime attività da provare come il torneo d'arme, la dimostrazione di armi da lancio, lo spettacolo di falconeria e il torneo di tiro con l'arco.

Da non perdere il mercatino d’altri tempi, l’accampamento dei soldati e in più:

Sabato 20 novembre 2021 in Locanda ci sarà l’APERITIVO medievale e la cena in tema medievale con spettacolo di Magia.

Domenica 21 alle 18:00 ci sarà la Presentazione del libro “Ezzelino III del falco e della spada”: un libro-fumetto per ragazzi che racconta le vicende del Medioevo.

SABATO 20 NOVEMBRE

15:00 Inizio evento

15:30 Torneo dei Cavalieri

18:30 Chiusura evento esterno

19:00 Aperitivo medievale in Locanda

19:30 Cena medievale con spettacolo di Magia in Locanda

MENU ADULTI

Tagliere imperiale con frittatina alle erbe, insaccati artigianali, formaggi tipici con miele, frutta secca e confetture di stagione.

Zuppa del Pedemonte di Verza con tastasale servita su pagnottona di farro e farine macinate a pietra ?

Stinco di maiale alla birra alle 3 salse con trittico a contorno: cappuccio ai semi, polenta di castagne e fagioli cremosi alla cipolla

Cestino di Adelaide: cestino dolce alle mele con cannella e confettura di fico.

Prezzo di 28 € con calice benvenuto – altre bevande escluse

DOMENICA 21 NOVEMBRE

10:00 Apertura (accampamenti, mercato, giochi, caldarroste e molto altro)

10:30 Torneo di tiro con l’arco nell’ampio parco della Villa

11:30 Dimostrazione armi da lancio: frombola, arco, balestra, trabucco

14:30 Spettacolo di falconeria

15:30 Torneo dei Cavalieri

18:00 Presentazione libro “Ezzelino III del falco e della spada”

18:30 Chiusura evento esterno

Per maggiori informazioni tel. 389 6584219

Villa Stecchini Resort

Via Molinetto, 2, Romano D'ezzelino VI

Villa Veneta del 1592, un parco magico incorniciato da specchi d'acqua, piante ed animali esotici. Grandi saloni e spazi esterni per eventi. Taverna per aperitivi e musica.