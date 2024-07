Festa in Brenta a Campolongo con stand gastronomico e tanto divertimento

Festa Estate sul Brenta a Campolongo, un evento annuale che celebra le tradizioni locali. Godetevi deliziosi piatti tipici presso gli stand enogastronomici, partecipate a serate musicali e concerti con artisti di talento, e lasciatevi coinvolgere da serate di zumba e spettacoli. Non mancano eventi religiosi, partite di calcio e spettacoli pirotecnici per un divertimento assicurato per tutte le età.

Programma

Sabato 13 luglio

18.30 Apertura stand enogastronomico

21.00 apertura Dj set Baly Mcfly

Domenica 14

10.30 Orgelmesse – S. Messa in Chiesa con accompagnamento d’organo

11.00 apertura cocktail bar e area drink

12.00 apertura stand gastronomico

21.00 serata musicale con Marin Feltrin

Lunedì 15 luglio

20.45 Concerto complesso bandistico in Piazzetta via Capitello

Martedì 16 luglio

19.00 Vespri solenni in Chiesa e Processione

20.30 cena comunitaria in Riva al brenta (solo su prenotazione)

Venerdì 19 luglio

21.00 “I giudici” concerto tributo a Fabrizio De Andrè (ingresso gratuito con bar e paninoteca aperti)

Sabato 20 luglio

18.30 apertura stand gastronomico

20.30 serata di zumba con Giada Fitness con la musica di marina Feltrin

Domenica 21 luglio

10.30 S. Messa solenne in Chiesa, in onore della Beata vergine del Monte Carmelo

11.00 Apertura cocktail bar e area drink

12.00 apertura stand gastronomico

21.00 karaoke con i “Batuka” e gran finale con fuochi d’artificio

Lunedì 22 luglio

19.30 Partita di calcio Piassa vs Viaetti presso campo sportivo

Venerdì 26 luglio

20.30 “Conigli all’attacco” Stand up commedy per grandi e piccini scritto e interpretato da Andrea Tich presso giardino Fam. Cortese



Martedì 30 luglio

21.20 Operaestate Marcus Grimm By this river.