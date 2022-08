Festa degli gnocchi con la Fioretta a Recoaro, ospite d'onore Mauro Corona

Festa dedicata agli gnocchi con la fioretta, ricetta tradizionale di Recoaro Terme. Si possono degustare i tipici "gnocchi con la fioreta" nella ricetta originale, un piatto che riassume il sapore della malga di montagna e dell'alpeggio. Inoltre stand gastronomici nelle vie di Recoaro Terme, musica e balli e mercatini.

L'edizione 2022 della Festa dei Gnocchi con la Fioretta inizia venerdì 19 agosto, inaugurazione alle ore 17:00, per il weekend del 20 e 21 agosto e ancora da venerdì 26 a domenica 28 agosto 2022.

Si potrà mangiare il primo tradizionale della Conca di Smeraldo nello stand gastronomico aperto tutto il giorno, sia a pranzo che a cena il sabato e la domenica, dal pomeriggio alle 17 il venerdì.

Nelle giornate del weekend, sabato e domenica, alle 17:30 sono in programma degli Showcooking per conoscere tutti i segreti della preparazione degli gnocchi con la fioreta.

Venerdì e sabato, dalle 21:00, intrattenimento musicale con musica dal vivo o DJ set.

Domenica 28 agosto 2022 alle ore 18, aperitivo con l'autore, Mauro Corona presenta il suo libro: 'Quattro stagioni per vivere'.

La storia

Recoaro riserva la sorpresa di una cucina di matrice tedesca, dovuta all’origine d’oltralpe degli abitanti dell’arco montano tra la Lessinia veronese e l’Alto Vicentino. Risale all’XI secolo la prima notizia dell’insediamento tra le montagne del Veneto di coloni provenienti dalle vallate bavaresi. Le cronache medievali li citano con il nome di Cimbri. Il piatto simbolo di questa tradizione sono gli gnocchi con la fioretta, in origine preparati dai pastori durante l’alpeggio impastando la farina bianca con la ricotta semiliquida raccolta al suo primo affiorare; la pastella così ottenuta viene versata a cucchiaiate nell’acqua bollente e riappare in superficie sotto forma di morbidissimi gnocchi; come condimento, burro di malga spumeggiante e una grattugiata di ricotta affumicata, oppure burro, zucchero e cannella.

LEGGENDA: "Fatto emergere il burro, passato alla "zangola" (nota di redazione: recipiente di legno di forma cilindrica o tronco-conica che viene utilizzata per sbattere la panna), i Malghesi dei Ronchi conservavano il "latin". Dopo aver fatto la cagliata, ottenendo il formaggio, riportandola a bollore come in un "magico lambicco", veniva aggiunto questo umile siero. Dopo pochi attimi come alchimisti affiorava la prelibata "fioreta", l'antica magia di Recoaro Terme." (testo tratto dalla locandina nella pagina facebook della Pro Loco Recoaro Terme).

FIORETA: La "fioreta" è il nome che si usa a Recoaro Terme per indicare la ricotta liquida, prodotto della prima lavorazione del latte, che si ricava per affioramento in una fase di produzione della ricotta. È inserita nell'elenco dei "Prodotti agroalimentari tradizionali italiani". Ha un sapore neutro, fresco, con una lieve punta di acido.

STORIA: Agli inizi del secolo scorso i pastori utilizzavano la "fioreta" per preparare gli gnocchi, un piatto tradizionalmente povero, ma energetico. Ancora oggi molte famiglie preparano nelle loro tavole la pietanza tradizionale, che si può gustare anche nei ristoranti recoaresi. Nel 2007 l'amministrazione comunale ha adottato la realizzazione del piatto tipico denominato "Gnochi con la fioreta", facendolo diventare un piatto a Denominazione Comunale (De.Co.).