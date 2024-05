Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago, con specialità culinarie di montagna

Torna nella piccola Sasso la Festa di Sant'Antonio, la sagra che per tre week end animerà la frazione del capoluogo altopianese. Durante la manifestazione si potranno assaggiare le specialità della cucina locale, ascoltare della buona musica e fare quattro salti in pista.

Programma 2024

SABATO 1 GIUGNO – 4° MEMORIAL EROS BAU’

h 09:30 - Inizio torneo di calcio presso il campo sportivo di Sasso e il campo sportivo di Gallio in collaborazione con POLISPORTIVA OLYMPIA CITTADELLA e UNIONE CALCIO 7 COMUNI 1967

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14:00 - Inizio torneo di calcio balilla (iscrizione al seguente numero Manuel 340-5663716) € 20,00 a coppia

h 15:00 - Party time con The Crazy Sound

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 20:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 21:00 - "Louder than ever" con i MAD BEERS

h 22:30 - Grande serata giovani con la CHERNOBAND



DOMENICA 2 GIUGNO

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14:00 - Giochi tradizionali per bambini con le Fate per gioco

h 15.00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 15:30 - Afternnon-evening Aperi-party: presso il chiosco esterno musica e divertimento con DJ KAPPA fino a tarda serata

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:30 - Ballo liscio con GIANMARCO E L'ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI



VENERDI' 7 GIUGNO

h 19:00 - Apertura stand gastronomico con bistecche di cavallo - frittura mista - panini onti

h 20:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 20:30 - Musica con FABIO DJ AFRO E REGGAE

h 22:30 - Musica live con 2000 in Wonderland



SABATO 8 GIUGNO

h 15:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 20:30 - Grande pre sereata con THE CRAZY SOUND&CINI DJ

h 22:30 - The night of tha magic party...dance, drink and have fun all night with ASBRONZATISSIMI



DOMENICA 9 GIUGNO

h 11.00 - Santa Messa presso il Palatenda

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14.00 - Laboratorio per bambini

h 15.00 - Afternoon-evening aperi-party: presso il chiosco esterno musica e divertimento con FABIO DJ AFRO E REGGAE fino a tarda serata

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:30 - Ballo liscio con MARCO E IL CLAN



GIOVEDì 13 GIUGNO - SANT' ANTONIO

h 12:00 -Tutti a pranzo con «l Toni» - Festeggiamo gli Antonio e le Antonia!

h 15:00 - Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio - Santa Messa e Processione

h 19:00 - Apertura Stand gastronomico

h 20:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 21:00 - Ballo liscio con MARIANNA LANTERI



VENERDI' 14 GIUGNO

h 19:00 - Apertura stand gastronomico con bistecche di cavallo - frittura mista - panini onti

h 20:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 20:30 - Musica con FABIO DJ AFRO E REGGAE

h 22:30 - Are you ready? Dance, drink and have fun with the best music by RADIO STELLA FM



SABATO 15 GIUGNO - FIACCOLATA STORICA CALA' DEL SASSO

h 15:00 - 8° TORNEO INTERBAR

h 17.15 - Ritrovo per iscrizioni presso il Palatenda

h 18.30 - Pre serata con THE CRAZY SOUND

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:30 - Ballo liscio con OMAR LAMBERTINI



DOMENICA 16 GIUGNO

h 09:30 - 10° TORNEO SANT'ANTONIO CUP

h 12:00 - Apertura stand gastronomico

h 14:00 - Giochi in legno con ZUGATOLANDO e giro a cavallo per bambini

h 15.30 - Afternoon-evening aperi-party: presso il chiosco esterno gran finale giovani con musica e divertimento con DJ KAPPA fino a tarda serata

h 19:00 - Apertura stand gastronomico

h 21:30 - Gran finale con FRANCESCA MAZZUCCATO

h 23:30 - Estrazione biglietti lotteria



8°Torneo InterBar…



…è un torneo a cui possono partecipare solo i paesi che fanno parte dell’Altopiano7C, ogni paese potrà schierare la propria squadra rappresentativa. Torneo di calcio a 8 (1 portiere e 7 giocatori) e parteciperanno 8 squadre. Si giocherà nei weekend della festa. Ricordiamo inoltre che lo spirito dell’INTERBAR impone un gioco all’insegna dell’AMICIZIA e della sana competizione col fine di riunire tutti i paesi dell’Altopiano7C per decretare la «regina» dell’Altopiano.