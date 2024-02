Festa di San Valentino con le canzoni di Antonello Venditti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Questo 14 febbraio, il giorno di San Valentino si tinge delle note romantiche e coinvolgenti delle canzoni di Antonello Venditti. E' in programma alla pizzeria "Core e Napule" a Quinto Vicentino una serata all'insegna dell'amore e della buona musica.

La Tribute Band Antonello Venditti "In Questa Banda di Ladri" ha ricevuto stima e amicizia direttamente da Antonello Venditti, si appresta a portare sul palco il suo Tour 2024, offrendo oltre due ore di musica live che ripercorrerà i grandi successi del cantautore, amato in Italia e nel mondo. Angelo Sarro, con la sua voce e chitarra, guiderà il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le melodie e i testi che hanno segnato la carriera di Venditti, supportato da un ensemble di musicisti professionisti: John Bellavia al pianoforte e agli arrangiamenti, Alan Michael Giacomelli alla batteria, Mario Savegnago al sax e ai cori, e Michele Sguaccin al basso.

Un ambiente caldo e accogliente, perfetto per celebrare l'amore nel giorno di San Valentino. La band, nota per le sue esibizioni energiche e coinvolgenti, ha già all'attivo una serie di concerti di prestigio, tra cui esibizioni per l'A.S. Roma Calcio, il Fashion District Outlet, le Universiadi, il Golf Club Fioranello, e molti altri eventi di rilievo.

Prenotazioni: 0444910830 o il 3938121917. "Core e Napule" in Via Ca' Balbi, 45, a Quinto Vicentino nel Villaggio Montegrappa (VI).

Non perdete l'occasione di vivere una San Valentino all'insegna della grande musica italiana, in compagnia della Cover Band di Antonello Venditti, per una serata che promette di lasciare un segno nel cuore di chi parteciperà.