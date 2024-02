Festa di San Valentino alla Casa dei Gelsi

Prezzo non disponibile

La Casa dei Gelsi si trasforma in un rifugio romantico per San Valentino, offrendo un'esperienza unica di passione e buona tavola. Situata vicino alla pittoresca Bassano del Grappa, questa esclusiva location diventa il luogo ideale per le coppie che desiderano celebrare l'amore. Il menù di San Valentino, accompagnato dalla musica live di Francesco Capodacqua, promette una serata indimenticabile. Il 14 Febbraio 2024 dalle ore 20.

Menù di San Valentino

Aperitivo con Blackberry Champagne Mule

Tartare di tonno con avocado e wasabi

Insalatina con gamberi e mango

Bruschetta al timo e limone con scampi

Gamberi al pistacchio su crema di patate al curry

Risotto flambé al cognac con scampi, burrata e uova di lompo rosse

Rinfrescante alla mela verde e menta

Filetto di manzo alle spezie con patate novelle e carotine intere

Dessert

Inclusi acqua, vini in abbinamento e caffè

Prezzo: €60 a persona. Piatti alternativi disponibili per allergie o intolleranze. Inizio dalle ore 20.

Info e Prenotazioni: 348 8819606 / 348 2258978 / 340 6037669

La Casa dei Gelsi Via Cavalieri di Vittorio Veneto 95, Cusinati di Rosà.