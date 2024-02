Festa di San Valentino a Villa Pigalle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si celebra l'amore con una serata esclusiva alla Festa di San Valentino presso l'Hotel Villa Pigalle. In un'atmosfera intima e romantica, godetevi una cena cantata con il sottofondo musicale di Mattia Agostini. Il menù, ispirato all'amore e alla passione, vi porterà in un viaggio culinario con piatti raffinati come il Gambero di Mazzara del Vallo, la Tartare di salmone, e il Risotto alla bisque di scampi. Concludete la serata con un dolce "Lieto fine" e brindate alla vostra unione con i vini selezionati.

Menù di San Valentino

Afrodite: Gambero di Mazzara del Vallo marinato al finocchietto.

La Geisha: Tartare di salmone con mela verde, avocado e julienne di cappuccio in tempura.

Il peccato: Battura di Fassona in crosta di pane nero croccante con gocce di tartufo d'Alba.

Le donne e il tao dell'amore: Risotto "selezione Melotti" alla bisque di scampi con tartare e frutto della passione.

Fuitina a Parigi: Tataki di Mazo con riduzione al BBQ e mayonnaise al wasabi, patate sabbiate.

Lieto fine: Semifreddo ai 3 cioccolati con passatina di lampone e crumble allo zenzero.

Caffè e Honey Moon: Per concludere in dolcezza.

Inclusi acqua, vini in abbinamento e caffè.

Il prezzo per la serata è di 38,00 € a persona. I posti sono limitati, quindi è consigliata la prenotazione. Inizio dalle ore 21.

Per informazioni e prenotazioni: Telefono: 0424-560412

Hotel Villa Pigalle, Via Nazionale 161, Tezze sul Brenta.