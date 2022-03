Festa di San Patrizio al Porteghetto

Il 17 marzo l'Irlanda e diversi luoghi del mondo si tingono di verde per celebrare la Festa di San Patrizio o St Patrick's Day, Il verde è il colore simbolo di del santo, si usa fare per questa ricorrenza concerti, cene e indossare un capo di questa tinta. In questi giorni si fa festa, si balla, beve molta birra, la bevanda tipica irlandese.

Anche nel vicentino è tradizione festeggiare, per sabato è in programma alle 21,30 un concerto alla birreria Al Porteghetto di Sossano, con menù tipico e tanta Guinness.

SABATO 19/3/2022 ALLE ORE 21:30 - FESTA DI SAN PATRIZIO - MUSICA TRADIZIONALE IRLANDESE con THE IRISH GANG

Bar Centrale Al Porteghetto

Menù

HAMBURGER ALLA GUINNESS, BIRRA VERDE, FISH & CHIPS

- Locale ufficiale Guinness

- scelta di birre artigianali in Cask, in bottiglia e alla spina. Alla spina scelta di birre belghe inglesi e ceche in carboazoto

- enoteca con vasto assortimento di vini italiani e dal mondo

- hamburger con carne nostrana con pane del fornaio

- panini con pulled pork, baltimora pit beef, special fried, club sandwich

- stinchi, ribs, taglieri misti, piatti veloci, zuppe

THE IRISH GANG

Band che propone musica tradizionale Irlandese per ricreare la vera atmosfera di un Pub Irlandese, da accompagnare a dosi cospicue di Guinnes!