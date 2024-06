Festa di San Giovanni, Sagra dei Bucatini alla Lughese

Indirizzo non disponibile

Dal 12 giugno a lunedì 24 giugno 2024, torna a Lugo di Vicenza la tanto attesa Festa di San Giovanni Battista, conosciuta anche come Sagra dei Bucatini. Per due settimane, il paese sarà animato da una moltitudine di eventi, con giornate e serate piene di attività per tutti i gusti.

Ogni sera, a partire dalle 19:00, sarà possibile gustare i deliziosi bucatini e altre specialità culinarie presso lo stand gastronomico.

I Bucatini alla Lughese rappresentano il piatto della tradizione gastronomica di Lugo di Vicenza per eccellenza, tanto apprezzati e conosciuti da essere i protagonisti della festa di San Giovanni Battista. Questa particolare pasta è condita con ragù di carne, burro e funghi misto bosco (porcini, finferli, chiodini) dell'Altopiano di Asiago, utilizzati freschi o essiccati ma non trifolati.

La ricetta utilizza solo pasta fresca all'uovo e funghi accuratamente selezionati, frutto di una ricerca storica da parte dei ristoratori locali. Questa indagine ha confermato che il "Piatto del viandante" era originariamente preparato con questi precisi ingredienti, rendendo i Bucatini alla Lughese un autentico simbolo della tradizione culinaria del paese.

Programma

Mercoledì 12 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 19:30: Lugo Kids Run

Ore 21:00: Lugo Run (corsa podistica aperta a tutti)

Ore 21:30: Live Music con Eva e Remo

Venerdì 14 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Live Rock Concert con Alea & Band

Sabato 15 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Summer Country con DJ Howdy, DJ West & DJ Paolo

Animazione e insegnamento di balli country

Domenica 16 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Concerto della Banda Galliano

Venerdì 21 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Festa della Musica... Live Concert con Smile (Cinque Fratelli Musicisti)

Sabato 22 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Festival della Magia delle Grandi Illusioni con Lilly Magic Show e Van Denon & Nicole

Domenica 23 Giugno

Ore 19:00: Apertura stand gastronomico

Ore 21:00: Musica e Ballo Liscio con Roby Band

Lunedì 24 Giugno