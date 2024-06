Festa di San Giovanni Battista a Thiene: musica, maxi schermo, stand gastronomico, fuochi artificiali

Indirizzo non disponibile

San Giovanni Battista, patrono di Thiene, si celebra il 24 giugno. Ecco il programma con tutti gli eventi dal 20 al 24 giugno 2024 per la Festa di San Giovanni Battista con ricco stand gastronomico, divertimento, fuochi artificiali. Partita in maxi schermo.

Giovedì 20 giugno

In Piazza Chilesotti alle ore 20:00 si terrà la San Giovanni Race, quinta edizione della corsa su strada nel cuore di Thiene con partenza da Piazza Chilesotti. Presso la sede delle Opere Parrocchiali in via San Francesco 4, dalle 19:00 alle 23:00 ci sarà lo stand gastronomico. Alle ore 21:00 avverrà la premiazione della San Giovanni Race e la visione su grande schermo della partita del Campionato Europeo di Calcio Italia-Spagna.

Venerdì 21 giugno

In Piazza Chilesotti alle ore 20:30 si svolgerà l'evento "Ballando Ballando" con il Silicon Kafe. Presso la sede delle Opere Parrocchiali in via San Francesco 4, dalle ore 18:00 ci saranno le semifinali del torneo di Beach Volley e dalle 19:00 alle 23:00 lo stand gastronomico. Dalle ore 21:00 intrattenimento musicale con il gruppo "Kairos" cover band.

Sabato 22 giugno

In Piazza Chilesotti alle ore 21:30 si terrà una serata musicale per giovani con DJ Marco Festa. Presso la sede delle Opere Parrocchiali in via San Francesco 4, dalle ore 18:00 ci saranno le finali del torneo di Beach Volley e dalle 19:00 alle 23:00 lo stand gastronomico. Dalle ore 21:00 intrattenimento musicale con il gruppo "Pentaphonix".

Domenica 23 giugno

Nel Duomo di Thiene alle ore 10:00 ci sarà la Santa Messa Solenne di San Giovanni. Presso la sede delle Opere Parrocchiali in via San Francesco 4, dalle 19:00 alle 23:00 ci sarà lo stand gastronomico.

Lunedì 24 giugno

In Piazza Chilesotti alle ore 20:30 si terrà un concerto con la CorOrchestra Città di Thiene. Alle ore 23:30 spettacolo pirotecnico al Parco di Villa Fabris. Presso la sede delle Opere Parrocchiali in via San Francesco 4, dalle 19:00 alle 23:00 ci sarà lo stand gastronomico e dalle 21:00 visione su grande schermo della partita del Campionato Europeo di Calcio Italia-Croazia.

PARCO GIOSTRE: Fino a sabato 24 giugno, grandi e piccini potranno divertirsi al tradizionale Luna Park al Bosco dei preti e nell’area del parco di Villa Fabris.