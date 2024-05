Festa di primavera a Lonigo

Dal 17 al 19 maggio Lonigo ospiterà la Festa di Primavera , per farvi vivere tre giornate di divertimento, cibo e buona musica!

Unisciti a noi nella centrale Piazza Garibaldi per un'esperienza unica.



Cosa aspettarsi:

CIBO

Venerdì dalle 17:00 alle 23:00 - Truck food

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00 - Prodotti enogastronomici da tutta Italia



MUSICA

17 Venerdì dalle 20:00 alle 23:00 - Salsa, Bachata e Kizomba con l’Afrenkete family

18 Sabato dalle 20:00 alle 23:00 - Milonga

19 Domenica dalle 17 alle 23:30 - Country con la Country Dance School

Dj Laborde Cutino Ernesto vi accompagnerà con la sua musica per tutto il giorno.



Ingresso libero.

Un momento di svago e lasciatevi sorprendere dalle delizie culinarie e dalle proposte creative che vi attendono.