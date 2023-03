Festa di Primavera: la collina tutta da vivere de I Peccati della Terra

Dopo 10 anni di attività l’agriturismo I Peccati della Terra di Montecchio Maggiore vuole dare sempre più voce al territorio e far conoscere la bellezza delle colline che lo circondano.

Proprio per questo DOMENICA 26 MARZO, Giornata Regionale dei Colli Veneti, organizza la Festa di Primavera.

Una giornata all’aria aperta rivolta a tutti, grandi e piccini, fatta di musica, cibo, vino, birrette e tanti sorrisi.

Programma

Il programma infatti prevede l’esibizione di tanti artisti Vicentini alle 10:00 del mattino alle 20:00. A scaldare l’atmosfera il dj set di Ulysses Tales mentre la prima band a rompere il ghiaccio saranno gli Ambaradan, il gruppo musicale di Piano Infinito cooperativa che promuove l’integrazione di ragazzi con disabilità che già collabora per altri progetti con I Peccati della Terra. A seguire tutti cantautori emergenti che porteranno sul palco anche singoli inediti: Schiuma, i Labrador e Ulisse Bertozzo. Chiuderà poi la giornata la Starlight Band con cover dei più grandi successi tutti da ballare durante l’orario aperitivo.

Nessun costo d’ingresso ma una proposta enogastronomica da leccarsi i baffi ovviamente di prodotti a km zero, sia per il cibo che per il vino infatti a versare i calici ci saranno direttamente alcuni vignaioli di cantine Vicentine : Diletta Tonello, Le Vigne di Marco, Santa Colomba e Dalle ore ed i prodotti di Marco Schiavo con il progetto Gajardo Bitter.

Sarà possibile prenotare un tavolo su due turni: dalle 11:00 alle 13:00 o dalle 13:00 ad oltranza oppure si può accedere all’evento e goderselo in tutte le aree libere dedicate.

Nel parco giochi del locale ci sarà un’animazione per i più piccoli dalle 12:00 alle 16:00 con tanti animaletti da colorare, baby dance e truccabimbi così anche i genitori potranno viversi una giornata di relax.

Proprio in occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti la Proloco di Montecchio Maggiore organizzerà una passeggiata guidata per apprezzare, partendo dalla nuova sede di fronte al Duomo, la bellezza di una collina che ha molto da raccontare e viene troppo spesso dimenticata. Passeggiata che finirà proprio alle porte della Festa di Primavera.

Che si decida di unirsi all’iniziativa della Proloco ( lo si può fare consultando il loro sito web) o si raggiunga l’agriturismo in autonomia è consigliato farlo in passeggiata. Il parcheggio a disposizione non è grandissimo e, sopratutto per valorizzare il concetto “ Una collina da vivere” l’organizzatrice della festa consiglia di lasciare l’auto in Villa Cordellina e salire passeggiando attraverso la località Carbonara (circa 30 minuti di tragitto) oppure di parcheggiare al Castello di Romeo e scendere lungo il sentiero nel bosco (circa 15 minuti).



Per qualsiasi informazione sulla giornata potete contattare il 340 6008417.