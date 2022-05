Festa di primavera a Schio: rievocazione storica, mercatino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 7 e domenica 8 maggio appuntamento a Schio con la Festa di Primavera!

Un ricco programma di eventi animerà il centro storico e le piazze del paese con mercatino, degustazioni gastronomiche, musica, rievocazione storica dei mestieri medievali, esibizioni di danza, dimostrazione cani guida, mostre e molte altre iniziative! Nella foto di Luca Zanetello la sfilata in costume.

PROGRAMMA

SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Centro storico, dalle 17.00 di sabato e tutta la domenica

Mercato a tema con hobbisty, piante, prodotti per orti e giardini, piccoleare e gourmet, degustazioni prodotti

Area riservata alle scuole Cfp Trissino (realizzazione in diretta di pane e dolci)

Animazione per bambini con spettacolo viaggiante.

SABATO 7 MAGGIO

Piazza Statuto, dalle 20.00 alle 23.30

Musica italiana dagli anni '60 ad oggi con la CB Band

DOMENICA 8 MAGGIO

PiazzaStatuto



dalle 9.00 alle 21.00

Rievocazione storica dei mestieri medievali in costume, animazione con giochi in legno di una volta

dalle 16.00 alle 17.30

Dimostrazione cani guida a cura di Lions Club Schio

dalle 15.30 a seguire

Musica con Hollywood Schio

Dj Malanga

• ore16.00 lezioni di Bachata

• ore17.15 esibizione di Kizomba

• ore17.30 esibizione di Flamenco

• ore17.45 lezioni di Salsa Cubana, a seguire musica

con dj e seconda esibizione di Kizomba



In caso di maltempo l’iniziativa viene rinviata al fine settimana successivo