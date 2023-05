Festa di Primavera a Maddalene di Vicenza

La Festa di Primavera a Maddalene, da quasi vent’anni, si pone come una delle più importanti e partecipate sagre della città di Vicenza. Sotto il capannone piacevoli serate danzanti, accompagnati da importanti orchestre e gruppi musicali.

Potrete poi ristorarvi presso lo stand, che propone gustosi primi, grigliate miste e baccalà. Da non perdere la pizza cotta su forno a legna e i menù per i più giovani con varie tipologie di hamburger. Per chi ha sete, una ricca selezione di vini DOC e birre di qualità. Per concludere in dolcezza c'è anche la frittola.

Gonfiabili e giochi per bambini, che potranno tentare la fortuna presso la ricchissima pesca di beneficenza. E l’ultima sera? tutti a testa in su per lo spettacolo di fuochi d’artificio!

19° FESTA DI PRIMAVERA DAL 26 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 alle MADDALENE di Vicenza (VI)