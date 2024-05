Festa di Primavera: sagra a Campedello

Ritorna Primavera a Campedello dal 31 maggio , e quest'anno gli organizzatori l'hanno pensata in grande. Piatti tipici e musica e una novità: sconti per chi arriva in bicicletta! Gli ospiti che raggiungeranno la sagra tramite la pista ciclabile riceveranno uno sconto di 50 centesimi sulla consumazione.

Cucina - Durante tutto il periodo della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico con un'ampia offerta di cibo: polenta, bigoli, gnocchi, salsicce, costine, galletti, arrosticini, piatti cingalesi e contorni. Saranno disponibili anche birra artigianale e vini locali.

Programma

Venerdì 31 Maggio

Ore 19:00: Inizio serata e apertura dello stand gastronomico.

Ore 21:00: DJ set con DJ Buffa e DJ Ciompa, con musica live e famosi motivetti per personaggi stilosi.

Sabato 1 Giugno

Ore 19:00: Inizio serata e apertura dello stand gastronomico.

Ore 21:00: DJ set con DJ Franky Suleman, specializzato in Dance Music.

Domenica 2 Giugno

Ore 08:00 - 09:00: Partenza libera della "Marcia della Primavera", una passeggiata per la salute, l'ambiente e la cultura. Partenza dal Piazzale della Chiesa.

Ore 11:00: Santa Messa della "Comunità in Festa".

Ore 16:00 - 18:00: Attività per bambini e ragazzi, proposte dal gruppo Scout.

Ore 19:00: Inizio serata e apertura dello stand gastronomico.

Ore 21:00: DJ set con Alan Michael DJ, con "Don't Stop the Party/90s vs 2000s".

Lunedì 3 Giugno

Ore 19:00: Inizio serata e apertura dello stand gastronomico.

Ore 21:00: DJ set con DJ Tilo & Lo Staff di Vicenza, con "Chupa Ballando".