Festa di Latterie Vicentine: taglio della forma gigante, assaggi gratuiti, spettacoli

La prossima sarà una domenica gustosa e di festa alle Latterie Vicentine: domenica 1 ottobre 2023 si taglierà la forma di Asiago più grande d'Italia, lavorato durante i mesi estivi da 11 casari con 11000 litri di latte raccolto anche nelle malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni, è un formaggio di oltre 1000 kg di peso per 2 metri di diametro. E poi assaggi gratuiti per tutti, spettacoli per piccoli e grandi, show cooking.

Programma domenica 1 ottobre

Dalle ore 10:30 alle ore 21:00, Latterie Vicentine accoglierà migliaia di persone e si trasformerà in Latterie in Festa, una giornata capace di coinvolgere bambini, giovani, famiglie e adulti con un programma variegato e trasversale.

Si inizia alle ore 10:30 con le “Visite immersive in stabilimento”: le tradizionali visite guidate al più grande polo di Asiago Dop d’Italia diventano esperienze sensoriali da non perdere. Trasportati dal trenino “Puffetto”, i visitatori potranno scoprire il mondo di Latterie Vicentine attraverso contenuti audiovisivi e installazioni sonore.

Contemporaneamente, dalle ore 10.30 del mattino e per tutto il giorno, si svolgeranno laboratori per bambini. In un’ampia area attrezzata, i piccoli partecipanti potranno dare sfogo alla creatività con i laboratori artistici di Naturarte a cura di Ecotopia e con la pittura su ceramica di SbittArte. Oppure potranno assistere agli spettacoli di giocoleria e giochi circensi contemporanei a cura di Cometa Circus e Francesca Mari (ore 10:30; 11:30; 14:00; 15:00).

Tornano gli show cooking con un ospite d’eccezione, Chef Amedeo Sandri, uno dei più famosi interpreti della cucina veneta. Il celebre cuoco operaio sarà protagonista di tre appuntamenti: nel primo (ore 11:00) dal titolo “La cucina degli avanzi” quattro cuochi si sfideranno ai fornelli nella preparazione di un piatto interpretando un prodotto di Latterie Vicentine, con grande attenzione alla stagionalità, il territorio e ‘lo spreco’ tema dell’edizione 2023 del Festival dell’Agricoltura. Nel secondo (ore 14:30) lo chef accompagnerà i bambini nella preparazione di “Un dolce bacio per mamma e papà”, un dessert a base di ricotta della cooperativa vicentina (dai 5 anni di età) e infine e nel terzo (ore 17:30) i piccoli aspiranti chef si cimenteranno nella preparazione di “Un abbraccio salato”.

Spazio anche al meraviglioso mondo delle api grazie al Workshop sul miele biologico a cura di Paolo Vangelista di Opus Apis (ore 14:00).

Due le masterclass in programma: la prima (ore 11:30) sarà una degustazione guidata di quattro formaggi di Latterie Vicentine abbinati ad altrettanti calici della migliore selezione dei vini di Corte Anna, cantina produttrice di Lugana doc; la seconda (ore 18:30) si propone come un viaggio sensoriale alla scoperta di quattro formaggi di Latterie Vicentine abbinati a 4 grappe della storica Distilleria Nardini.

Aneddoti e curiosità saranno i principali ingredienti di “Veneto e Veneti”, una simpatica guida presentata alle ore 15:00 dall’autore Marzo F. Zonta: un’occasione per imparare qualcosa in più su cultura, storia e tradizioni venete.

L’emozione arriva puntuale alle ore 16:30 con l’evento clou della giornata: la forma gigante che per l’edizione 2023 diventa il formaggio Asiago Dop più grande d’Italia. Lavorato durante i mesi estivi da 11 casari con 11000 litri di latte raccolto anche nelle malghe dell’Altopiano dei Sette Comuni, è un formaggio di oltre 1000 kg di peso per 2 metri di diametro.

A traghettare tutti fino alla chiusura, quest’anno prolungata fino alle ore 21:00, ci pensa la musica di “Aperitivando con Garage Nardini”: al ritmo del djset.

Inoltre, per tutta la giornata stand gastronomico con prodotti di Latterie Vicentine e area dedicata allo street food con Berti Food Truck, Le Papere, Food Omens e l’Osteria Tomà, giochi gonfiabili per bambini, aia con gli animali da cortile, trucca bimbi.