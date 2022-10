Festa dello Strudel a Recoaro

Domenica 16 ottobre a Recoaro Terme torna la festa dello strudel. Il dolce con le mele, tipico dell'autunno, verrà servito fin dal mattino, assieme ad altri prodotti tipici

Musica per le vie del centro e infine sua maestà: '' lo strudel'' in versione gigante.

- Strudel Lelia con mele locali prodotto dalla Pasticceria da Bruno

- Sculture Vegetali con i prodotti di stagione

- Sculture in Cioccolato con il gruppo "I Salbanei"

- Cooking Class per bambini dai 3 ai 10 anni a cura delle attività della via

Domenica 16 ottobre dalle ore 10 via Lelia Recoaro Terme.