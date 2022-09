Arriva Brunotti a Bombazza alla Festa dello sport di Castelgomberto

Indirizzo non disponibile

Siete pronti per provare tanti sport diversi? Ritorna la FESTA DELLO SPORT DI CASTELGOMBERTO, ospite speciale Vittorio Brunotti. L'inviato di Striscia la Notizia è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie a notevoli imprese sportive, è famoso per le sue evoluzioni in bicicletta

SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022

In collaborazione con il Comune di Castelgomberto, all’assessore dello Sport Davide Schiavo e alle associazioni sportive è stato organizzato un evento che permetterà ad ogni associazione di presentarsi e trasmettere la passione per il proprio sport attraverso prove libere ed esibizioni.

Aikido Wago Dojo - Ginnastica Ritmica Valdagno- A.S.DValle Agno Basket - Team Volley Castelgomberto - Castelgomberto Lux - Sbregacaena Ecoderm - Asd calcio a 5 castelgomberto - A.S.D. AGNO DIONISO - Pattinaggio Artistico Castelgomberto New Skate - ASD Kung-Fu Castelgomberto - Progetto Studio Danza - G.E.C. CASTELGOMBERTO Associazione Sportiva Dilettantistica - LiftJump - Codice MMA - ASD Karibu Baskin Montecchio Maggiore - 4 Cats H81 ASD - Wheelchair Rugby Vicenza - Freedom Baskin

Sarà un weekend ricco di emozioni, tornei, spettacoli, partite…

Alle ore 17:30 ci sarà il bike Show con Abbombazza 100% Brumotti e la sua squadra freestyle.



Ecco il programma completo