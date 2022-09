Festa dello sport ad Arzignano

Come ogni anno il centro della città sarà animato dalla festa dello Sport, che è oramai un tradizionale appuntamento di fine estate.

Ben 19 realtà sportive di Arzignano si ritroveranno nelle piazze del centro sabato 17 settembre dalle 16 alle 19.

Alle ore 18 in piazza Libertà si terranno le premiazioni delle società sportive che si sono distinte in questo anno (dal taekwondo al tennis, dalla pallavolo all'atletica).

Sarà un'occasione per conoscere AIKIDO, ATLETICA LEGGERA, CALCIO, PALLAVOLO, TAEKWONDO,ATTIVITÀ MOTORIA PER ADULTI, KARATE, MOUNTAIN BIKE,PALLACANESTRO, RUGBY, GINNASTICA RITMICA, TENNIS, TIRO CON L’ARCO.

Sono previste dimostrazioni delle diverse discipline, dalla ginnastica ritmica alle arti marziali e sarà allestito un mini campo da calcio con la presenza di una novità, il calcio femminile di Arzignano.

Grazie agli stand informativi e alle aree attrezzate, sarà un’imperdibile occasione non solo per cimentarsi negli sport più noti e tradizionali, ma anche per conoscere le discipline meno pubblicizzate, come il taekwondo, il Tiro con l’Arco o il rugby.



In caso di maltempo si terranno comunque le premiazioni per i successi delle nostre realtà sportive alle ore 18 al Sala Consigliare (Municipio di Arzignano).