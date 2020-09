Si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre la Festa dello Sport 2020 a Valdagno. La manifestazione farà base nell'area sportiva tra il PalaLido e il PalaSoldà con un programma "responsabile", nel pieno rispetto delle prescrizioni per evitare il contagio da covid-19.

La manifestazione si aprirà sabato mattina alle 10.00, con l'inaugurazione della nuova palestra di Via Volta. Ad aprire la cerimonia l'esibizione del Complesso Strumentale "V.E. Marzotto" Città di Valdagno, a cui seguirà il saluto di rito da parte delle autorità. Alle 11.00, poi, i giovani atleti ed atlete del pattinaggio artistico, della ginnastica ritmica e e ritmica e dell'hockey giovanissimi.

I lavori del primo stralcio sono stati consegnati e la palestra è stata resa agibile per consentire le prime attività sportive, ma dalle prossime settimane sarà anche a servizio delle scuole. Proseguono nel frattempo gli interventi del secondo stralcio, che riguarderà la costruzione degli spogliatoi, dei servizi igienici e di alcuni locali di servizio.

Rimane in sospeso per il momento l'intitolazione della palestra, per la quale saranno coinvolti gli studenti delle scuole valdagnesi.



Nel pomeriggio, invece, si sale in sella alle 15.00 per la pedalata responsabile, che sarà preceduta alle 14.00 da un intervento degli agenti del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per illustrare le principali norme di comportamento per ciclisti. Le iscrizioni saranno aperte dalle 12.00.

Domenica, infine, ci sarà la consueta vetrina riservata alle tante società sportive del territorio che apriranno i propri stand dimostrativi e informativi alle 10.00, per proseguire fino alle 19.00. A suonare la sveglia ci penseranno i musicisti dell'orchestra giovanile Tutto d'un Fiato!

"Il covid ha messo a dura prova anche il mondo sportivo - ha spiegato il consigliere delegato allo sport, Franco Visonà - a cui abbiamo voluto dare il nostro supporto. Anche l'annuale festa dello sport potrà essere di aiuto, per presentare le tante attività proposte a Valdagno e raccogliere nuove iscrizioni. Dal canto nostro stiamo assicurando il massimo sostegno alla ripresa delle attività, con alcune agevolazioni riconosciute durante il periodo estivo e il costante accompagnamento nella comprensione delle diverse misure di prevenzione. Ringrazio le società per la grande attenzione che stanno avendo nell'assicurare l'accesso alle strutture in piena sicurezza."

Foto di Nicola Marini