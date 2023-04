Festa delle Rose di Carta, l'arte del fatto a mano a Vigardolo

E' il momento di scoprire la bellezza della Festa delle rose di Carta, un manifestazione unica, le le vie e le piazze del paese di Vigardolo si colorano di mille sfumature grazie alle splendide decorazioni in carta create dalle mani esperte delle signore del filò delle rose, tra musica, balli e prodotti locali. Sono migliaia ogni anno i visitatori per accorrono nel piccolo paesino per godere della bellezza di queste opere che escono dalle mani sapienti degli artigiani.

Festa delle Rose di Carta di domenica 16 aprile 2023 a Vigardolo di Monticello Conte Otto dalle ore 10 alle 19

La “Festa delle Rose di Carta” è una mostra mercato che ha come tematica principale “l’arte del fatto a mano” nata dalla riscoperta di un’usanza della prima metà del secolo scorso di creare fiori di carta per addobbare i paesi durante occasioni speciali, l’iniziativa vuole mettere in risalto l’importanza e la bellezza delle antiche tradizioni, degli antichi prodotti e dei mestieri di una volta, parte della cultura e delle usanze venete.

Nello specifico, il progetto ha lo scopo di mettere in risalto i prodotti locali, la tradizione, la cultura e l’arte della nostra terra mediante una serie di proposte che si svolgeranno nel contesto del borgo cinquecentesco della villa palladiana.

Quasi 200 espositori di prodotti artigianali e tradizionali, vere opere uniche che esprimono la realtà del territorio berico. Oltre ai mercatini tipici ci saranno anche mostre tematiche e orchestre musicali ad allietare la giornata.