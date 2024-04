Festa delle Rose di Carta a Vigardolo, il programma

Domenica 14 Aprile 2024, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, a Vigardolo di Monticello Conte Otto, torna l’ottava edizione della Festa delle Rose di Carta, “L’arte del Fatto a Mano, con mostra mercato, arti e mestieri, prodotti tipici, tradizione, civiltà locale, arte, stand gastronomico aperto dalle ore 11.00 e ciò che lo caratterizza, oltre alla bontà dei piatti, è anche la velocità!

La Festa delle Rose di Carta è radicata in una tradizione veneta antica e affascinante, che risale a tempi in cui il costo dei fiori freschi era proibitivo per molti. Ma le nostre comunità non si sono mai arrese!

Anche nei momenti più difficili, come nel settembre del 1940, quando il Vescovo venne ad inaugurare la nuova facciata della chiesa, finanziata dal generoso Barone Carlo Rossi, la nostra compaesana Noemi ha dimostrato la sua ingegnosità e creatività.

Con amore e dedizione, Noemi ha abbellito il paese con splendidi fiori di carta, creando una scenografia che ha lasciato il Vescovo senza parole al suo arrivo.

Programma domenica 14 aprile

Sfilata di Apertura - Ore 10.00: Partenza da Villa Valmarana Bressan con la cerimonia di intitolazione del piazzale a Noemi Oliviero Benetti. Sbandieratori e tamburi apriranno il corteo.

Primavera in Biofattoria Didattica - Giochi all'aria aperta presso la corte dell'Azienda Agricola Vigardoletto.

Balli in Contrà - Antichi mestieri, giochi, canti e balli tipici della vita contadina di un tempo, nell'area dedicata agli antichi mestieri.

Il Parco di Villa Maria - Visite guidate al parco della Villa con la prima visita alle 11.00 e la seconda alle 15.30.

I Giochi di Una Volta - A cura di ZugàTolando, presso il piazzale Noemi Oliviero Benetti.

Mostra Bici dei Campioni del Ciclismo - Esposizione delle biciclette di campioni come Dancelli, Zilioli, Gimondi, Argentin, Pantani e altri, curata da Mario Cionfoli e Stefano Rigon, presso il piazzale Noemi Oliviero Benetti.

Saurus Band - Musica itinerante lungo tutto il percorso.

"Fiori, Fili e Colori" - Mostra collettiva al femminile dal 13 al 21 aprile 2024, con inaugurazione sabato 13 aprile alle 18.00, presso la Chiesetta di S. Maria Assunta.

Laboratori per Bambini - "Amici per la Terra" dalle 10.00 alle 11.30: Viaggio nel mondo delle api.

"A Tutto Polline!" dalle 15.00 alle 16.30: Creazione di vasetti per i fiori da impollinazione, presso area antistante la Chiesetta di S. Maria Assunta.

"Arte e Gioco a Villa Maria" dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00: Esposizione dei lavori svolti con i bambini e i ragazzi del centro riabilitativo, presso Centro Riabilitativo Villa Maria.

Programma Villa Valmarana Bressan