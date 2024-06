Festa delle Rose a Mossano, specialità fettuccine al cinghiale

Indirizzo non disponibile

Il Comitato Festeggiamenti di Ponte di Mossano vi invita alla tradizionale Festa delle Rose, che si terrà dal 14 al 18 giugno a Ponte di Mossano. Cinque serate ricche di buon cibo, eventi e divertimento per tutte le età.

Ricco stand gastronomico aperto dalle 19:00 con specialità come fettuccine al cinghiale, tagliata e panino onto.

Novità: baccalà e gelato.

Programma

Venerdì 14 Giugno: "Un Posticino in cui Tornare": mercatino locale e serata giovani in collaborazione con @unpostoincuitornare per festeggiare un compleanno speciale.

Presso gli impianti sportivi "Don Sergio Pagani", serata danzante con "ALE DJ in tour". Le danze inizieranno sulla pista d'acciaio, accompagnate da un ricco stand gastronomico a partire dalle 19:00.

Serata danzante sulle note dell'orchestra @marcoeiniagaraofficial. La band, composta da giovani musicisti, propone diversi generi musicali, inclusi brani originali e reinterpretazioni dei maggiori successi delle orchestre.

Presso gli impianti sportivi "Don Sergio Pagani", serata con l'orchestra @marcoeilclan. La serata "FAMIGLIA" prevede un menù a prezzo fisso che comprende un primo a scelta, un tris di carne alla griglia con contorno e una bottiglia di acqua da 50cl o un bicchiere di vino. Inoltre, sarà possibile ordinare altre specialità come la tagliata, le fettuccine al cinghiale e il panino onto.

Martedì 18 Giugno: Chiusura della festa con eventi e sorprese finali.

Area Luna Park con gonfiabili.

Area Chiosco con allestimenti vintage, aperta dall'orario aperitivo fino alla chiusura della serata.

Pista d’acciaio per le serate danzanti.

Pesca di beneficenza rinnovata.