Regina rossa: Festa della ciliegia di Marostica

Degustazioni, animazioni, passeggiate, spettacoli e mostra mercato. Sono questi gli elementi principali dell’80° edizione della Festa della Ciliegia di Marostica Igp, in programma domenica 26 maggio tra Piazza Castello, le vie del centro storico e molte località del territorio comunale. Ad aprire i festeggiamenti la 54^ Festa della Ciliegia Sandra di Pianezze (16-18-19 maggio), a chiudere la manifestazione Ciliegie in Festa a Colceresa (1-2 giugno).

Programma

Mercoledì 22 Maggio 2024 ore 20.30

- PRESENTAZIONE LIBRO: “Guida d’Italia dei Primi Turisti” volume dedicato a VICENZA Sala Consiliare del Castello Inferiore, Marostica. Dialogo tra gli autori Giovanni Chiampesan e Graziano Ramina con il giornalista Antonio Stefani in collaborazione con il Comune di Colceresa

Giovedì 23 Maggio 2024 ore 20.30

- CONVEGNO TEMATICO SULL’AGRICOLTURA: "Ciliegia: icona di gusto locale e globale" Sala A. Franceschetti di Palazzo Baggio- Via IV Novembre 10, Marostica. Relatore Dr. Agronomo Andrea Cavicchioli

Sabato 25 Maggio 2024

- PASSEGGIATA AL TRAMONTO TRA I CILIEGI: “Ciliegi d’oro” (2 ore)

Ritrovo: ore 17.00 – Impianti sportivi di Valle San Floriano, Via Stroppari, Marostica Percorso ad anello facile con didattica a cura degli studenti dell'Istituto Agrario A. Parolini di Bassano del Grappa. Camminata gratuita previa prenotazione obbligatoria entro il 24 maggio *Al rientro possibilità di ristoro presso la Sagra di Valle San Floriano dalle ore 19.00 con stand gastronomici e musica dal vivo

Domenica 26 Maggio 2024 ore 8.30- 19.30 in Centro Storico

80^ FESTA E MOSTRA MERCATO PROVINCIALE DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP - MERCATO per la vendita diretta di ciliegie IGP e trasformati, prodotti tipici locali e artigianali APERTURA domenicale dei NEGOZI

- STAND LA PÈCA DEL SALBANEO: Torta con le 3 eccellenze agricole del territorio pedemontano: Ciliegia di Marostica I.G.P., Vino Torcolato D.O.C. di Breganze e Olio EVO della Cooperativa Pedemontana del Grappa

- ANIMAZIONE ITINERANTE DEL CENTRO STORICO con trampolieri, clown, truccabimbi, spettacoli di teatro, bolle di sapone e musica.

Appuntamenti da non perdere il 26 Maggio 2024

- dalle ore 9.00 alle ore 16.00 8^CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA - iscrizioni entro il 24 Maggio 2024

ASSOCIAZIONE MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979 Corso Mazzini 77, Marostica

- Ore 11.30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE E PREMIAZIONE in Piazza Castello della 80^ Mostra Mercato Provinciale della Ciliegia di Marostica IGP

- Ore 15.00 LABORATORIO CON DEGUSTAZIONE per adulti

Vieni a scoprire LA PECA del Salbaneo... e i suoi preziosi ingredienti.

a cura di Campagna Amica Vicenza, Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, Cooperativa Pedemontana del Grappa e Consorzio per la Tutela D.o.c. dei vini di Breganze Laboratorio gratuito con partecipazione libera e iscrizione sul posto.

- Ore 16.00 LA MERENDA CILIEGIOSA

Laboratorio di cucina creativa per bambini (5-12 anni) con la Cuoca Contadina Susy Fattoria Didattica IL GIGLIO ROSSO a cura di Campagna Amica Vicenza

Laboratorio gratuito con partecipazione libera e iscrizione sul posto.

- Ore 16.30 SPETTACOLO DEI VESSILLIFERI DI MAROSTICA in Piazza Castello

Escursioni del 26 Maggio 2024

- Ore: 9.30 ESCURSIONE DA MAROSTICA A TORTIMA (6 ore soste incluse) Percorso ad anello di media difficoltà (9 km, dislivello 380 m.) sul versante meridionale dell'Altopiano dei Sette comuni con pranzo alla carta c/o Pizzeria La Rondinella (costo aggiuntivo). Ritrovo: Piazzale della Chiesa di San Bartolomeo, Crosara di Marostica

- Ore 10.00 A PASSEGGIO COL CAI SULLE COLLINE DI MAROSTICA (2 ore) a cura del Club Alpino Italiano - Sezione di Marostica

Percorso ad anello facile con un dislivello contenuto su sentieri e mulattiere ben percorribili alla scoperta del borgo medievale con vista su Monte Pauso e Pausolino (Sentiero trekking 1). Ritrovo: Piazza Castello, stand del CAI

- Ore 10.00 “ASINIAMO”

Passeggiata facile (5 km perlopiù pianeggiante) per famiglie (bambini 5-10 anni) con gli asini sulle colline di San Benedetto (circa 2 ore) con pranzo degustazione in fattoria (prodotti di produzione propria)

Ritrovo: Via Cobalchini 5, Marostica

Fattoria Sociale La Pachamama

- Ore: 10.00 “MAROSTICA MEDIEVALE” (2 ore)

Passeggiata guidata al centro storico e al Cammino di Ronda di media difficoltà e con dislivelli alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica.

- Ore: 15.00 “DENTRO E FUORI LE MURA” (2 ore)

Passeggiata guidata facile e senza dislivelli dal centro storico verso l’Antico Borgo con degustazione a base di ciliegia Igp alla scoperta di leggende, tradizioni e sapori.

Ritrovo escursioni: Piazza Castello, 1 – Biglietteria del Castello Inferiore – Associazione Pro Marostica

Domenica 02.06.2024

6^ CAMMINATA DELLE CILIEGIE E DEI PICCOLI FRUTTI

a cura del Gruppo di lavoro di Crosara dalle ore 07.00 alle ore 13.00 - Piazza San Bortolo di Crosara 4 Percorsi ad anello (4-8-11-20 km) con punti ristoro e vendita di prodotti agricoli e artigianali locali Info e iscrizioni: Cell. 340 2542872

Rassegna enogastronomica: A TAVOLA CON LA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP Per info, prenotazioni e costi contattare gli organizzatori

APPUNTAMENTI ENOGASTRONOMICI dedicati alla Ciliegia di Marostica IGP

Giovedì 23 Maggio 2024

dalle ore 10.30 APERITIVO AL MERCATO AGRICOLO offerto da CAMPAGNA AMICA VICENZA Parcheggio di Viale Stazione, Marostica

-Serata di degustazione della ciliegia di Marostica IGP e pesce dell’Adriatico -SFIZIOSITÀ nel periodo di produzione della ciliegia - BISTROT 59 RISTORANTINO

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2024

BRUNCH LA REGINA ROSSA dalle 11.00 alle 14.30 - BAR LA STAZIONE

“Bianco e Rosso”

Serata enogastronomica con Asparago bianco DOP di Bassano e Ciliegia di Marostica IGP RISTORANTE E HOTEL LA ROSINA 1917

MENU’ DEGUSTAZIONE A BASE DI CILIEGIA DI MAROSTICA IGP

Elenco dei locali che realizzano un menù degustazione con almeno 2 piatti a base di Ciliegia IGP per tutto il periodo di produzione

- AGRITURISMO DAI SANDRI - RISTORANTE L’ANGELO E IL DIAVOLO - TRATTORIA PIZZERIA "AI CAPITEI" SFIZIOSITA’ A BASE DI CILIEGIA DI MAROSTICA IGP Singole specialità disponibili presso i seguenti locali:

- AGRITURISMO CA’ TRES - PANIFICIO PERETTO PAOLO - PASTICCERIA PIGATO - PASTICCERIA PANIFICIO TOMASI - RISTORANTE S. AGATA - TRATTORIA DA TRANQUILLO - TRATTORIA DA BERTIN - BAR GELATERIA PIVALA’ - PASTICCERIA NUOVA PIANEZZOLA - PIZZERIA LUNAELALTRO

Il filo rosso della Partita a Scacchi che si svolgerà quest'anno ci conduce ad un'altra …rossa: La Ciliegia IGP di Marostica.

"Questo legame con la storia e con il territorio – si legge sul disciplinare del Consorzio che riunisce i produttori della ciliegia – risale storicamente al 1400 e chiama ancora in causa la vicenda storica della partita a scacchi”.

Nell’anno 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della terra e castello nobile di Marostica, dopo la disputa della famosa partita che risolse la tensione che rischiava di sfociare in guerra, nel giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, ordinò "che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegio a ricordo del fausto evento”.

L’esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazione del territorio per la coltura del ciliegio.

Nella zona di Marostica esiste anche una “Strada delle ciliegie”, che partendo da Bassano collega i colli e i paesi interessati dalla produzione delle ciliegie... “Marostega, siarese e scachi...”. Nel corso della “Mostra provinciale delle ciliegie”, che si tiene annualmente nella zona di produzione ogni ultima domenica di maggio, si ricorda questo evento con l’elezione delle giovani che vestiranno i panni delle due promesse spose durante la rappresentazione della vicenda storica.

La giornata premia i migliori prodotti dei vari “cultivar".Non possono mancare degustazioni, escursioni, divertimenti.



