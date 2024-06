Festa della ciliegia durona a Chiampo, con ricco stand gastronomico in piazza

Torna a Chiampo questo fine settimana la Festa delle Ciliegie, all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, con un programma ricco di eventi che sapranno conquistare grandi e piccini. Protagonista indiscussa sarà la Durona De.Co. di Chiampo, una ciliegia unica per sapore e qualità, che potrete gustare fresca o assaporare in svariate specialità gastronomiche.

La Durona di Chiampo è tra le ciliegie più tardive e pregiate. Come ricorda il nome, è caratterizzata da una polpa particolarmente consistente, che la differenzia dalle varietà coltivate in pianura. Il terreno collinare del comune di Chiampo conferisce ai frutti proprietà organolettiche uniche, che hanno permesso alla Durona del Chiampo di ricevere in più occasioni il titolo di "Ciliegia più buona d'Italia". Si distingue per il suo grande calibro, la forma sferoidale, il colore rosso intenso e la polpa soda e saporita. La produzione avviene su terreni collinari esposti a sud.

Programma 2024

Venerdì 7 giugno 2024

Ore 18.30: Apertura stand gastronomici

Ore 21.00: La migliore musica anni '90 in Piazza Giacomo Zanella con IT'S 90 TIME by 90 WONDERLAND

Sabato 8 giugno 2024

Ore 18.30: Apertura stand gastronomici

Ore 21.00: Musica dance e animazione in Piazza Giacomo Zanella con BEAT

Domenica 9 giugno 2024

Dalle 9.00 alle 21.00: Mercatini di hobbisti in Piazza Giacomo Zanella

Ore 9.00: Partenza del 28° RADUNO 4X4 FCV VALLEAGNO

Ore 12.30: Pranzo a base di ciliegia Durona e prodotti De.Co. della Valchiampo a cura della Proloco e del Coro EI Vajo in Piazza Giacomo Zanella

Pomeriggio in piazza per famiglie, con hobbisti, attività di animazione per bambini e grandi sorprese!

Ore 16.30: Premiazioni della 63ª MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE in Auditorium Comunale

Ore 17.30: Crostata di ciliegia per tutti a cura dei Pasticceri di Chiampo e di Asco

Ore 18.00: Esibizione canora con VOGLIA DI CANTARE in Piazza Giacomo Zanella

Ore 19.00: Esibizione delle scuole di danza in Piazza Giacomo Zanella

Ore 20.30: Chiampo Fashion Night con sfilata di abiti dei negozi di Chiampo, musica e tanto divertimento!

Per tutto il weekend saranno presenti stand gastronomici in piazza a cura della Proloco Chiampo e del Coro EI Vajo, mercatini di hobbisti, prodotti tipici e De.Co., frittelle, pesca di beneficenza e la possibilità di acquistare le ottime ciliegie direttamente dal produttore.