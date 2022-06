Festa delle Ciliegie a Chiampo: sport, musica, mercatino, stand gastronomico, arriva anche Bobby Solo

Tutto pronto a Chiampo per la festa all’insegna dell’Oro Rosso della città, la ciliegia Durona. Due settimane di sport, musica, intrattenimento e stand gastronomici.

Programma

Dal 29 maggio al 12 giugno a Chiampo con la ciliegia Durona De.Co.

Domenica 29 maggio 2022

Ore 9.00 5^ Durona Bike – Granfondo Città di Chiampo. Gran fondo mtb di 43 km

Ore 13.00 Premiazione dei vincitori della “5^ Durona Bike – Granfondo Città di Chiampo”

Sabato 4 giugno 2022

Ore 6.30 6^ Durona Trail – Il trail running della Valle del Chiampo (39, 60 Km)

Ore 16.30 Premiazione dei vincitori della “6^ Durona Trail”

Mercoledì 8 giugno 2022

Ore 20.45 Musicanti di Vicolo Zanella in località Pagoda con “Decameron ciliegio”, dieci storie cantate tra i ciliegi

Giovedì 9 giugno 2022

Ore 20.45 Serata di presentazione della relazione tecnica sull’introduzione di Trichopria drosophilae antagonista di Drosophila suzukii nella Valle del Chiampo in Sala del Consiglio

Venerdì 10 giugno 2022

Ore 21.00 Musica live in Piazza Giacomo Zanella con BOBBY SOLO

Sabato 11 giugno 2022

Ore 21.00 Musica dance e animazione in Piazza Giacomo Zanella con BEAT

Domenica 12 giugno 2022

Dalle 9.00 alle 21.00 mercatini di hobbisti in Piazza Giacomo Zanella

Ore 12.30 Pranzo a base di Ciliegia Durona e prodotti De.co. della Valchiampo a cura della Proloco in piazza Giacomo Zanella

Pomeriggio in piazza per famiglie con animazione per bambini e grandi sorprese!

Ore 16:30 Premiazioni della 61^ Mostra Provinciale delle Ciliegie in Auditorium Comunale

Ore 17.30 Crostata di ciliegie per tutti a cura dei Pasticceri di Chiampo e di Ascom

Ore 18.30 Esibizione delle scuole di danza in Piazza Giacomo Zanella

Ore 20:30 Chiampo Fashion Night con sfilata di abiti dei negozi di Chiampo, musica e tanto divertimento!

Dal 10 al 12 giugno stand gastronomici in piazza a cura della Proloco Chiampo e del coro El Vajo, mercatini hobbisti e prodotti tipici e De.Co., frittelle, pesca di beneficenza e possibilità di acquistare le ottime ciliegie direttamente dal produttore.

Il sindaco Matteo Macilotti: “E’ arrivato il momento clou di Chiampo e finalmente riusciamo riportare la Festa delle Ciliegie al suo splendore. Vuole essere un momento di rinascita della città. Il 2022 si preannuncia anche un anno di grande produzione e grande qualità per il settore. Siamo orgogliosi di organizzarla nella nostra nuova piazza Zanella, che permette una location più bella che un cartellone più ampio di eventi”

L’assessore agli Eventi e vicesindaco, Filippo Negro: “Dopo due anni di limitazioni torna in grande stile la Festa delle Ciliegie. Vi saranno moltissimi espositori che metteranno in mostra le loro eccellenze. Abbiamo organizzato molti eventi, tutti all’insegna del nostro Oro Rosso. Ringrazio la Pro Loco e quanti hanno reso possibile la Mostra”

Organizzata grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e al prezioso lavoro della Pro Loco, la Festa vede il patrocinio e la collaborazione di diversi enti e associazioni: Provincia di Vicenza, il Coro El Vajo, Comitato Pro Loco Unpli Vicenza, Ciliegia Durona di Chiampo, Confcommercio di Chiampo, Coldiretti, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Confagricoltura.