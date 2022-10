Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro, stand gastronomico, mercatino, musica, escursioni

Tradizionale manifestazione popolare nata per valorizzare la castagna di Durlo prodotto locale con caratteristiche eccezionali. La festa delle castagne rinnova il suo appuntamento con stand gastronomico al coperto, mercatino con prodotti tipici lungo le vie, mostra mercato di castagne, marroni e dolci a base di castagne, intrattenimenti musicali, spettacoli, giochi per bambini, escursioni, esposizioni artistiche, eventi sportivi e degustazioni.

Da quasi mezzo secolo si tiene ogni terza domenica di ottobre a Durlo la Festa delle Castagne con la Mostra Mercato dei Marroni.

42° FESTA DELLE CASTAGNE

La 43^ Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro (VI) è in programma nei giorni 14, 15, 16 Ottobre 2022. Una 3 giorni dedicata alla natura, alla riscoperta del territorio, ai prodotti locali e alla buona cucina.

Si parte il venerdì sera , con una cena presso il Ristorante La Betulla.

Si chiude la domenica, il giorno della tradizione! Dal mattino saranno presente numerosi espositori che, insieme, daranno vita al mercato di prodotti tipici locali che da sempre fa da cornice alla manifestazione.

Per tutta la giornata di domenica sarà possibile visitare la tradizionale mostra-mercato di castagne/marroni e torte fatte in casa e visitare gli ambienti esterni di Casa Sant'Angela, dove saranno collocati giochi tradizionali in legno e saranno organizzati alcuni laboratori per bambini.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE:

Sabato, ore 14.30

Come un foglia - Laboratorio esperienziale in natura per bambini

Sabato, ore 14.30

DURLONAtrail2022 - Chestnut Edition

Sabato, ore 14.45

Escursione guidata - "I maestosi e antichi castagni di Durlo" con la Guida Ambientale Simona Boseggia

Sabato, ore 19.30

In...Canto notturno nel Bosco delle Fate con il Coro "Voci del Sese"

Sabato, ore 22.00

Concerto LIVE con il gruppo ROCK "Beyond The River"

Domenica, ore 9.30

Escursione guidata - "Leggende locali cimbre di Anguane e altre storie" con la Guida Ambientale Simona Boseggia