Festa della Transumanza 2023 a Bressanvido

A Bressanvido dal 22 settembre al 1° ottobre 2023 torna la Festa della Transumanza, giunta quest’anno alla 25^ edizione. Stand gastronomici presso la Fattoria F.lli Pagiusco, ampio parcheggio, serate di musica dal vivo, ballo liscio, country e numerosi altri intrattenimenti. Domenica 24 settembre alle ore 17 tradizionale arrivo della malga dall’alpeggio.

Marcesina - Bressanvido. 600 vacche, 100 uomini, 90 chilometri, 3 giorni. La transumanza bovina più lunga d'Italia e la più grande Festa della Transumanza.

Venerdì 22 settembre: partenza alle 10.30 da Foza

12.30 Gallio > Turcio (Valbella)

Sabato 23 settembre: partenza alle 7.30 dal Turcio verso Conco

12.00 Conco > Marostica

ore 18 tappa a Marostica

Domenica 24 settembre: partenza alle 9.00 Marostica > Poianella

arrivo verso le 15 a Poianella

verso le 17.00 partenza da Poianella > Bressanvido

17.30/18 Arrivo a Bressanvido

Programma

Venerdì 22

10:30 PARTENZA DELLA MANDRIA DA FOZA CON MARINO PAGIUSCO E SAMMY BASSO

21:30 CONCERTO RUMATERA

Domenica 24

10:00 MERCATINO SLOW FOOD IN PIAZZA A BRESSANVIDO

17:00 ARRIVO DELLA TRANSUMANZA ALLA VILLA PAGIUSCO A BRESSANVIDO

Lunedì 25

20:30 APERTURA FESTIVAL DELL’AGRICOLTURA CONVEGNO: QUANTO SPRECO

Sabato 30

18:00 APERITIVO LETTERARIO CON AMEDEO SANDRI E MAURIZIO FALLOPPI

Domenica 1 ottobre

10:00 LATTERIE VICENTINE IN FESTA - PORTE APERTE ALLO STABILIMENTO

16:30 TAGLIO DELLA FORMA DI ASIAGO PIÙ GRANDE D’ITALIA

Durante i festeggiamenti funzionerà il ricco stand gastronomico dove sarà possibile degustare varie specialità: galletto allo spiedo, stinco di maiale, tosella e molto altro!

Dal 22 settembre al 1° ottobre, dieci imperdibili giornate di festa scandite da un ricchissimo programma di eventi animeranno il comune di Bressanvido per festeggiare il rientro a casa della Transumanza verticale più lunga d’Italia. Degustazioni, workshop, laboratori, incontri, convegni, concerti, balli popolari, spettacoli per grandi e piccini, aperitivi, dj set e molto altro ancora. Il tutto pensato per soddisfare ogni fascia di età, dalle famiglie ai giovani, agli anziani, e gli interessi più svariati, da quelli degli appassionati di agricoltura a quelli degli amanti del buon cibo e della .buona musica.

La Festa della Transumanza nasce nel 1999 da un’intuizione della Pro Loco di Bressanvido: negli anni c'è stata una sempre più massiccia presenza di persone lungo le strade che accoglievano con entusiasmo l’arrivo della mandria dei Fratelli Pagiusco in rientro dall’alpeggio. Si voleva realizzare una manifestazione per rievocare ed onorare questa antica tradizione e promuovere le tipicità del territorio.

Si partì installando un capannone all’interno della corte della fattoria Pagiusco dove si organizzavano spettacoli ed era presente lo stand gastronomico. L’importanza della manifestazione è cresciuta di anno in anno e questo ha portato ad ampliare gli spazi e le attrattive: negli anni successivi sono stati montati 3 grandi capannoni a fianco della fattoria che ospitano rispettivamente lo stand gastronomico, il palatenda per gli spettacoli principali e le conferenze e la mostra artigianale, mentre all’interno della corte si è cercato di creare uno spazio più rustico ed appartato dove ascoltare musica sorseggiando un buon bicchiere di vino o una birra artigianale.