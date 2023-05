Festa della Spiga a Pojana: stand gastronomico, musica, passeggiate a cavallo, carnevale in notturna

Indirizzo non disponibile

Arriva una nuova edizione della Festa della Spiga a Pojana Maggiore presso Villa Pojana con una serie di eventi tra spettacoli, musica, teatro, danza, arte, sport, motori e sfilate oltre allo stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19, anche a pranzo il 2 e 4 giugno.

Festa della Spiga è in programma il 1-2-2-4 giugno 2023 a Villa Pojana Via Castello, 43, Pojana Maggiore. Musica, passeggiate a cavallo, carnevale in notturna, balli.