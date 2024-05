Festa della Repubblica a Vicenza, il programma

Domenica 2 giugno le celebrazioni per la 78esima Festa della Repubblica Italiana a Vicenza.

La cerimonia, organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Vicenza, prevede l’ammassamento in piazza Castello alle 9, con il successivo sfilamento che da piazza Castello transiterà per viale Roma per arrivare in viale Dalmazia.

Previste limitazioni al traffico e la chiusura di piazza Castello dalle 7 alle 11

Le linee bus del trasporto pubblico locale transitanti in piazza Castello saranno temporaneamente deviate

Dalle 9 alle 10 blocco “a vista” della circolazione veicolare e ciclabile lungo le vie interessate dal passaggio del corteo