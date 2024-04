Festa della Quaglia allo Spiedo a Villaganzerla di Castegnero il 26, 27, 28 aprile e 1, 3, 4, 5 Maggio 2024. Con intrattenimenti musicali delle migliori orchestre, gruppi di ballo, spettacoli, luna park, pesca di beneficenza e un ricco stand gastronomico.

Stand Gastronomico aperto dalle 19:00 con tantissime proposte a base di Quaglia. In menù: oltre al delizioso simbolo della festa, potrete degustare anche il "Ragù di Quaglia" con le pappardelle, le "Lasagne alla Quaglia" e il "Risotto alla Quaglia" e tanti piatti tipici della tradizione.

Enoteca con un'accurata selezione di vini; perfetti per accompagnare la vostra cena o per un ottimo aperitivo

Q-Garden, giardino estivo per bere un aperitivo o per un drink post-cena in un'atmosfera tutta nuova

La quaglia allo spiedo è il piatto principe della Festa e da quest’anno può fregiarsi della denominazione De.Co. L’idea di questa prelibatezza che caratterizza la manifestazione venne al Signor Mazzucco Sergio. Cercava qualcosa che avesse delle radici storiche, popolari e culinarie nella zona. La quaglia aveva queste caratteristiche. Infatti, a Villaganzerla come in tutto il Basso Vicentino, vi erano parecchi contadini che la allevavano.