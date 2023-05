Festa della Primavera a San Lazzaro di Vicenza, stand gastronomico, panini onti, musica

Dal 19 a domenica 28 maggio 2023, all'oratorio parrocchiale di San Lazzaro a Vicenza in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 82, si celebrerà la 43° Festa della Primavera per la comunità con incontri, mostre, spettacoli, pesca di beneficenza e stand gastronomico. L'evento è a cura del Circolo Noi di San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero.