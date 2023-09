Festa della Patata e del Würstel: canederli, gulasch, tante specialità tirolesi e birra

A Castello di Arzignano questo fine settimana è in programma la Festa della Patata e del Würstel. Stand gastronomici con tante specialità, birra, musica e divertimento in perfetto stile tirolese. L'appuntamento al Castello di Arzignano è da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023.

PROGRAMMA

venerdì 6 ottobre ore 19:00 apertura stand gastronomici: specialità canederli serata con la tirock band: un repertorio a 360 gradi in stile oktoberfest per tutti i gusti e per tutte le età!

7 ottobre ore 16:00-01:00 castello’s beer games: drinking games (giochi e tornei per giovani +18) ore 19:00 apertura stand gastronomici: specialità gulash serata con la gibierfest band: "la migliore band bavarese di verona”

domenica 8 ottobre ore 9:00 castellando: camminata libera con ristori ore 12:00 apertura stand gastronomici: specialità stinco nel pomeriggio animazione con la patata e il würstel nel medioevo (con l’associazione città del grifo), la caccia al tesoro e giochi a cura di isibike. alla sera stand aperti e gran finale con la spritz band

ingresso gratuito ricchi stand gastronomici bretzel - spatzle - porchetta - gulash - würstel - patate varie e tante altre specialità! oltre 5 tipi di birra!!!

Indirizzo: Piazzale della Vittoria - Arzignano (VI)