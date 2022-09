Festa della Patata e del Würstel: canederli, gulasch, tante specialità tirolesi e birra

A Castello di Arzignano appuntamento questo fine settimana in stile tirolese con la Festa della Patata e del Würstel. Stand gastronomici con tante specialità, birra, musica e divertimento vi aspettano.

L'appuntamento al Castello di Arzignano è per il 7, 8 e 9 ottobre 2022.

PROGRAMMA:

Venerdì 7 Ottobre

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici: specialità *CANEDERLI*

Serata con la Tirock Band: un repertorio a 360 gradi in stile Oktoberfest per tutti i gusti e per tutti le età

Sabato 8 Ottobre

Ore 16:00 *CASTELLO'S BEER GAMES* : drinking games con Bergi Dj (giochi e tornei per giovani +18)

Ore 19:00 Apertura stand gastronomici: specialità *GULASH*

Serata con la GibierFest Band: "la migliore band bavarese di Verona"

Domenica 9 Ottobre

Ore 9:00 CASTELLANDO: Camminata libera di 10km circa con ristori a cura dell'Ass. "Il Sorriso di Angela"

Ore 12:00 Apertura Stand gastronomici: specialità *STINCO*

Nel pomeriggio animazione con il #lunaparkdellapatata per piccoli e grandi, la caccia al tesoro del Wurstel nella rocca e i TEST delle MTB elettriche a cura di ISIBIKE.

Nel pomeriggio ospitiamo per la prima volta KAI & MECE

Alla sera stand aperti e gran finale con Belfo & gli Stephal's brothers.

Indirizzo: Piazzale della Vittoria - Arzignano (VI)