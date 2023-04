Festa della Maresina: stand gastronomico, musica, mercatino, mostre

Indirizzo non disponibile

La Festa della Maresina di Valdagno è da anni un punto di riferimento del gusto e della tradizione locali: la associamo al ritorno della primavera, alla memoria e alle tradizioni di un tempo, non così lontano, dove le erbe erano utilizzate sia per sfamare che per curare.

Questo sarà un weekend speciale a Valdagno con proposte gastronomiche a tema, musica dal vivo, mostra e passeggiate d’arte.

Festa della Maresina 2023 - Valdagno

*Venerdì 14 aprile*

Ore 18.30 Inaugurazione Mostra fotografica “Guerre del passato e battaglie di oggi” di Davide Piccoli in Galleria dei Nani - Palazzo Festari

*Sabato 15 aprile*

Mostra fotografica “Guerre del passato e battaglie di oggi” in Galleria dei Nani-Palazzo Festari con orario 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Dalle ore 15.00 (ogni 30 minuti) Visita della Città dell’Armonia di Gaetano Marzotto con trenino. Partenza da Piazza Dante

Ore 15.30 Ciuchinando, passeggiate somaggiate. Partenza da piazza Roma Ciuchinando Attivita' con gli Asini

Ore 16.00 Apertura Stand Frittelle di Provaldagno in Piazza del campanile

Ore 17.00 Sala Bocchese - Palazzo Festari Tavola Rotonda “Maresina e mixology: lo 'spirito' che li unisce”. Prenotazione obbligatoria t. 348 9330024. Posti limitati

Ore 17.00 I giovani talenti di pasticceria dal programma televisivo “Bake off Italia” Edizione 2022 incontro con la finalista Margherita Cracco - Piazza del campanile

Ore 18.30 Apertura Stand Gastronomico La piazza del Gusto - Piazza del campanile a cura di Provaldagno

La piazza del Gusto - Piazza del campanile a cura di Provaldagno Ore 21.00 Musica dal vivo con Dukes Genesis Cover Band - piazza del campanile

*Domenica 16 aprile *

Ore 9.00 “La Maresina” Percorso in e-bike nell’anello delle Piccole Dolomiti con il gruppo Bike3King. Ritrovo presso il Parco La Favorita. Info e prenotazioni Giuliano tel. 371 3899653

Dalle ore 9.00 alle 12.00 presso le serre di Via Carmini “Difesa delle piante dai parassiti” nell’ambito del progetto “A mente APErta” della Biblioteca Civica a cura di Elena Trivelli. A seguire aperitivo “Le erbe nel bicchiere”

Dalle ore 10.00 (ogni 30 minuti) Visita della Città dell’Armonia di Gaetano Marzotto con trenino. Partenza da Piazza Dante

Dalle ore 10.00 Biblioteca dei semi in Corso Italia

Dalle ore 10.00 al tramonto Bancarelle lungo il Centro Storico

Mostra fotografica “Guerre del passato e battaglie di oggi” in Galleria dei Nani-Palazzo Festari con orario 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Ore 12.00 Apertura stand gastronomico frittelle, pranzo e cena

Dalle ore 14.00 alle 16.00 presso Palazzo Festari “Conoscere le erbe”. Incontro a cura di Elena Trivelli

Prenotazione obbligatoria Biblioteca Civica 0445 424545 o Museo Civico Dal Lago 0445 424507

Ore 16.00 Animazione per bambini “Le storie di zia Bina” in Piazza del Campanile

Ore 16.30 Canti popolari con il coro Amici dell’Obante nel portico di Palazzo Festari

Chiusura della manifestazione ore 21.30.