Festa della Maresina a Valgagno

La Festa della Maresina di Valdagno si svolgerà dal 13 al 14 aprile 2024, da anni è un punto di riferimento del gusto e della tradizione locali, al ritorno della primavera, alla memoria di un tempo, non così lontano, dove le erbe erano utilizzate sia per sfamare che per curare.

PROGRAMMA 2024

SABATO 13 APRILE

- Inaugurazione della mostra “La bellezza salverà il mondo” a cura della scuola elementare di Novale, alle ore 11:30 presso la Sala Rubini di Palazzo Festari. Orario apertura mostra: 15:00-20:00.

- Visita con trenino alla “Città dell’Armonia” di Gaetano Marzotto. Partenza da piazza Dante dalle 15:00 alle 19:30 (ogni 30 minuti).

- Apertura stand gastronomici “Frittelle con la Maresina e di mela” di Provaldagno, dalle ore 16:00 presso la piazza del Mercato.

- Laboratorio per bambini “Dipingiamo insieme l’erba maresina”, dalle ore 16:30 alle 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Dai 6 anni in su. Costo: 18€.

- La Maresina tra cocktail e delizie”. Evento in collaborazione con 52 Mule Road, il bartender Federico Marcato e il Gelataio. Ore 17:30, presso la piazza del Comune.

- Aperitivo culturale “Semi e Sapori”, in collaborazione con Cooperativa il Cerchio e Biblioteca dei Semi. Dalle ore 18:00, presso le Serre di Via Carmini.

- Apertura Stand gastronomico di Provaldagno “I piatti con le erbe" dalle ore 18.30 presso piazza dal Mercato.

- Musica dal vivo, dalle ore 21:00 presso la piazza del Mercato. A cura di Provaldagno con i “Divertida”.

DOMENICA 14 APRILE

- “La Maresina” percorso e-bike lungo l’Anello delle Piccole Dolomiti. Ritrovo presso piazza Dante alle ore 8:30, partenza ore 9:00. Degustazione prodotti locali presso Perlage. A cura di Bike 3King, per prenotazioni: Giuliano 371 389 9653.

- “Passeggiata della sostenibilità”, dalle ore 9:00 alle 12.30, ritrovo presso le Serre dei Carmini. A cura di Canalete. A conclusione del percorso inaugurazione “mostra della sostenibilità” in Galleria dei Nani. Iscrizione alla passeggiata sul link bit.ly/prenotaonline_Valdagno

- Espositori lungo il centro storico dalle ore 10:00 al tramonto.

- Visita con trenino alla “Città dell’Armonia” di Gaetano Marzotto. Partenza da piazza Dante dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 (ogni 30 minuti).

- ”Maresina in laboratorio: dalla cucina molecolare ai distillati e cosmesi” a cura di IIS Marzotto Luzzatti – Chimica, materiali e biotecnologie. Dalle ore 10:00 presso la piazza del Mercato.

- Mostra “La bellezza salverà il mondo”, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 presso la Sala Rubini di Palazzo Festari.

- Apertura stand gastronomico “Frittelle con la Maresina”, dalle ore 10:30 alle 14:30, presso la piazza del Mercato.

- Apertura cucina di Provaldagno, dalle 12:00 presso la piazza del Mercato.

- Stand gastronomici “Frittelle con la Maresina e di mela”, dalle 15:30 alle 21:30 presso la piazza del Mercato.

- Laboratorio per bambini “Dipingiamo insieme l’erba maresina”, dalle ore 16:30 alle 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Dai 6 anni in su. Costo: 18€.

- “Cacao cultura: un viaggio alla scoperta dei profili aromatici del cioccolato usato nei gelati”, con degustazione, a cura del maestro gelatiere Giuseppe Zerbato. Ore 17:00 presso piazza del Mercato.

- Apericena in musica con degustazione, dalle ore 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Musica dal vivo con i “Blue Moon”.

- Apertura stand gastronomici cucina di Provaldagno, dalle 18:30 in Piazza del Mercato.

Chiusura manifestazione ore 21:30.