Festa della frasca a Velo d’Astico: giro in elicottero, stand gastronomico, mercatino

Domenica 1 maggio torna a Velo d’Astico la tradizionale Festa della Frasca. La festa ricorda la tradizione con cui i contadini, in primavera, erano soliti esporre una “frasca” davanti all’uscio di casa per far sapere che sarebbero stati venduti uova, vini, conigli, pollame, ecc.

Nello stand gastronomico si potrà assaggiare il “piatto della frasca” e le gustose “fugasse”. Durante la giornata mercatino di prodotti tipici lungo le vie del centro.

Musica, gonfiabili, giochi per bambini e la possibilità di fare un giro in elicottero.

